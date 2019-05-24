За решетку на 175 лет: США дополнили список обвинений Ассанжа

В США расширили список обвинений в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Перечень преступлений, в которых американская сторона обвиняет Ассанжа, пополнился 17 новыми пунктами.

В частности, его обвиняют в сговоре с бывшим военнослужащим для получения секретной информации. Эти сведения, по мнению американцев, были использованы в ущерб США.

Также основателя WikiLeaks обвиняют в том, что он незаконно публиковал имена секретных источников, которые "предоставляли сведения США в Ираке, Афганистане и по всему".

РИА ФАН напоминает комментарий WikiLeaks после задержания основателя портала. Тогда в сообщении на сайте говорилось, что Ассанжу могут предъявить обвинения в шпионаже и это будет грозить ему смертной казнью.

Как уточнил Минюст США, власти обвиняют Ассанжа в одном из крупнейших в истории раскрытий секретной информации.

Теперь Ассанжу в общей сложности грозит в США до 175 лет лишения свободы после предъявления новых обвинений.

"В случае признания виновным ему грозит максимальное наказание в виде десяти лет лишения свободы по каждому пункту, за исключением заговора с целью совершения компьютерного взлома (обвинение, предъявленное ранее), за который ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы", - сообщили в ведомстве, передает РИА Новости.