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За репосты и лайки больше не посадят: Госдума в первом чтении одобрила смягчение закона

15 ноября 2018, 15:24  •  44 • В России

На Охотном ряду приняли в первом чтении президентский законопроект о смягчении наказания за лайки и репосты. Раньше тех, кто постил оскорбительные картинки и видео на своих страничках, могли притянуть к «уголовке» по 282 статье. Да, большинству экстремистов доставалось от полиции за призывы к массовым расправам, издевательство над церковью и Богом, но бывали и абсурдные случаи. Например, заводили дело за публикацию фото с парада Победы 1945 года - в руках у красноармейцев были знамена со свастикой поверженной фашистской Германии.

Что же изменится с принятием закона? Если блогер попался на экстремистском репосте первый раз, то ему влепят административку: штраф от 10-20 тысяч рублей или дадут 100 часов обязательных работ, или арестуют на 15 суток. Для юридических лиц наказание строже - штраф от 250 до 500 тысяч рублей. Если такой «горчичник» не исправил блогера и он в течении года вновь попался на запретной картинке, то рецидивисту не избежать «уголовки» - лишение свободы от 2 до 5 лет.

Поблажки за лайки и репосты в соцсетях заработают с Нового года.

- Соответственно, те дела, которые были возбуждены до принятия данного закона, они будут соответственно прекращены. После того, как президент внес соответствующий законопроект, мы видим, что количество дел резко сократилось, - рассказал председатель Комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников.

- Наше законодательство в этой сфере достаточно молодое, оно совершенствуется, в том числе, исходя из его правоприменительной практики. Принятие этих поправок – пример для наших зарубежных коллег, у которых действуют более жесткие санкции за неосторожные публикации в социальных сетях, - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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