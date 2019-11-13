«За разглашение сведений, составляющих тайну»: в Ростовской области задержали руководство регионального управления ФСИН

Начальника главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области Муслима Даххаева и его заместителей задержали по подозрению в разглашении государственной тайны. Наказание за это преступление предусматривает тюремное заключение на срок до семи лет. По словам замглавы ФСИН Валерия Максименко, этому «слаженному коллективу» могут также предъявить обвинения по коррупционным статьям. Даххаев занимал пост главы регионального управления ФСИН с 2018 года, а до этого 11 месяцев проработал в статусе исполняющего обязанности.

В Ростовской области задержали главу регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Муслима Даххаева и его заместителей. Их подозревают в разглашении государственной тайны, сотрудники правоохранительных служб проводят обыски в их служебных кабинетах. Соответствующую информацию радиостанции «Говорит Москва» предоставил замдиректора ведомства Валерий Максименко. С утра среды, 13 ноября, Даххаев и его сотрудники находятся на допросах у следователей.

«Будет возбуждено уголовное дело. Пока им предъявляется статья «Разглашение сведений, составляющих тайну», но дальше, возможно, будут появляться и другие статьи, имеющие отношение к коррупционной деятельности. Работали они все, видно, вместе, был слаженный коллектив», — сказал Максименко.

По его словам, о ситуации проинформирована прокуратура. Также он полагает, что у следственных органов накопилось достаточно материалов и оснований для проведения задержания.

«Пользуясь случаем, можно сказать одно как предостережение всем проходящим службу в государственных структурах: в случае если, как кажется, маленькая зарплата или хочется сразу и больше, надо снимать с себя погоны и идти работать в коммерческие структуры», — добавил замглавы ФСИН, призвав госслужащих не считать «свой карман и государственный одним и тем же».

Наряду с этим Максименко рассказал ТАСС, что над операцией в отношении Даххаева совместно работали ФСБ и управление собственной безопасности ФСИН.

«Сейчас ведутся следственные действия, по итогам которых будет приниматься решение и о задержании, и о предъявлении обвинения, и об аресте», — констатировал он.

Добавим, что статья «Разглашение государственной тайны» в зависимости от последствий незаконных действий предусматривает наказание в виде ареста на срок от четырёх до шести месяцев или же лишение свободы вплоть до семи лет с лишением права занимать определённые должности.

РИА Новости

© Алексей Филиппов

Как следует из данных официального сайта ГУ ФСИН России по Ростовской области, заместителями Даххаева являются полковник внутренней службы Константин Сенокосов, полковник внутренней службы Андрей Любовин и подполковник внутренней службы Михаил Коротеев. Однако точных сведений, подозреваются ли они в совершении преступления, нет.

Согласно биографической справке, генерал-майор внутренней службы Муслим Даххаев указом президента России был назначен начальником Главного управления ФСИН по Ростовской области 5 июля 2018 года. До этого почти год он находился в статусе исполняющего обязанности.

Даххаев — уроженец селения Новокули Новолакского района Республики Дагестан. Работу в органах внутренних дел он начал в 1983 году, дослужившись до замглавы МВД Дагестана. В 2005 году его назначили главой республиканского управления ФСИН. Он имеет многочисленные ведомственные медали, а также награды МВД и Минюста. Награждён именным огнестрельным оружием и орденом «Мужества» указом президента России от 25 октября 1999 года за участие в противостоянии боевикам, вторгшимся в Новолакский район.

Отметим, что прежнее руководство регионального ФСИН также было уличено в преступных действиях.

В 2017 году было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки, совершённое в особо крупном размере») в отношении заместителя начальника ГУ ФСИН России по Ростовской области Сергея Ральникова. В рамках расследования была установлена причастность к преступлениям его непосредственного начальника — Сергея Смирнова.

По версии следствия, Ральников, действуя по предварительному сговору со Смирновым, получил частями от четырёх представителей коммерческих организаций взятки на общую сумму более 11 млн рублей «за обеспечение заключения от имени ГУ ФСИН России по Ростовской области и подчинённых учреждений государственных контрактов на поставку товаров для нужд уголовно-исполнительной системы, беспрепятственной приёмки этих товаров и своевременной их оплаты, а также обеспечение беспрепятственного осуществления производственной деятельности одной из коммерческих организаций на территории исправительной колонии, подчинённой ГУ ФСИН России по Ростовской области».

В конце октября Следственный комитет России сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении Ральникова. Обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу. Заметим, что Сергей Смирнов умер 8 июня 2018 года, находясь под следствием.