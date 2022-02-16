«За распространение лжи»: Захарова призвала главу британского МИД извиниться за слова о «вторжении» России на Украину

Министру иностранных дел Великобритании Лиз Трасс следует извиниться перед народами РФ, Украины и Соединённого Королевства за лживые высказывания на тему российского «вторжения». Такое мнение высказала официальный представитель МИД Мария Захарова, по словам которой, в абсурдных заявлениях Трасс на этот счёт «даже логикой не пахнет».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что главе британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс следует извиниться перед народами России, Украины и Великобритании за высказывания о «российском вторжении».

«Глава британского МИД обязана извиниться за распространение лжи и обязана извиниться она перед народом России, Украины и перед народом Британии. А ещё перед теми СМИ, которые посчитали, что её заявления — правда», — сказала Захарова во время еженедельного брифинга.

Представитель российского МИД отметила, что Трасс стала лицом дезинформационной кампании Запада о якобы возможной российской агрессии в отношении Украины. Как добавила Захарова, в «абсурдных словах» Трасс о российском вторжении «даже логикой не пахнет».

В МИД подчеркнули, что сделанные Трасс утверждения полностью укладываются в проводимую странами НАТО дезинформационную кампанию. Наряду с этим Захарова предположила, что теперь Великобритания должна доказать отсутствие у Лондона намерений на кого-либо нападать, поскольку Россия уже неоднократно сообщала об этом.

«Мы уже не в первый раз говорим о том, что Россия ни на кого не нападала и не собирается нападать. А вот странам НАТО надо бы объясниться, с ними не так всё очевидно. Пусть Британия теперь докажет, что не собирается ни на кого нападать, что у неё нет таких намерений», — заключила Захарова.

Отметим, что в западных СМИ и определённых политических кругах с 2021 года циркулирует информация о якобы готовящемся «нападении» России на Украину. Ряд государств пригрозили Москве ограничительными мерами в случае подобного развития событий, однако в России на разных уровнях неоднократно опровергли существование каких-либо агрессивных планов в отношении Киева.

«Разговор немого с глухим у нас получается»

На минувшей неделе Лиз Трасс посетила Москву с официальным визитом. 10 февраля состоялась её встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который назвал беседу со своей коллегой о ситуации вокруг Украины «разговором немого с глухим».

«Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим. По крайней мере, наши подробнейшие разъяснения упали на такую неподготовленную почву», — сказал министр.

Он обратил внимание на множество поступивших с российской стороны уточнений насчёт сложившейся ситуации.

По его словам, в ходе беседы с британскими дипломатами складывалось ощущение, что в Лондоне «либо незнакомы с подробными разъяснениями с российской стороны, либо полностью их проигнорировали».

«Хайли лайкли»

Позднее Трасс вновь высказалась на тему российского «вторжения» на Украину. По её словам, этот сценарий «весьма вероятен» (highly likely). Накануне она прокомментировала британским СМИ информацию о возвращении российских войск к местам постоянной дислокации по мере окончания учений в Белоруссии и в Крыму.

Она заявила, что не видела сообщений на этот счёт, а британские разведданные по-прежнему говорят, что «вторжение» может произойти в ближайшее время.

О возвращении подразделений Западного и Южного военных округов к местам постоянной дислокации сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации», — сказал представитель Минобороны РФ.

В публикации оборонного ведомства от 15 февраля говорилось, что подразделения ЮВО и ЗВО после выполнения поставленных перед ними задач приступили к погрузке на транспорт и вскоре начнут движение в свои воинские гарнизоны. Некоторые подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн.