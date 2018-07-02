«За рамками повестки»: как в России отреагировали на намерение Трампа обсудить крымский вопрос на переговорах с Путиным

Крым — неотъемлемая часть России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель российского лидера прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что на переговорах с Владимиром Путиным будет обсуждаться вопрос принадлежности полуострова. Между тем эксперты напомнили, что глава Белого дома не исключил возможности признания Крыма российским. В то же время в Госдуме призвали относиться к этим заявлениям с настороженностью, поскольку Трамп может «заигрывать с Москвой», преследуя собственные цели.

Территориальная принадлежность Крымского полуострова не может вызывать никаких сомнений. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, при обсуждении всех других вопросов возможны выстраивание диалога и поиски консенсуса для принятия решений.

«Президент России неоднократно заявлял и разъяснял своим собеседникам, что на повестке дня такого вопроса, как Крым, быть не может и не будет никогда, потому что Крым является неотъемлемой частью России», — сказал Песков.

30 июня президент США Дональд Трамп отвечал на вопросы журналистов по поводу тем встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая намечена на 16 июля в Хельсинки. По словам главы Белого дома, он постарается обсудить все возможные темы, затрагивающие интересы обоих государств, в том числе вопрос о принадлежности Крыма.

«Посмотрим», — так Трамп ответил на вопрос о возможности признания Крыма частью России.

При этом советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявлял, что признание Крыма частью России не соответствует позиции Соединённых Штатов.

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Отношение Трампа к Крыму

В середине июня в СМИ появились сообщения, что Трамп назвал Крым российским, поскольку жители полуострова говорят на русском языке. Подобное заявление он якобы сделал 8 июня во время саммита «Большой семёрки» в канадском Квебеке. Официально в Вашингтоне эту информацию не подтвердили.

«Мне о таком комментарии (Трампа. — RT) неизвестно. Я знаю, об этом сообщали, но я не намерена комментировать частные переговоры, в которых я не принимала участия и о которых у меня нет информации», — сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в ходе брифинга.

В Министерстве иностранных дел России также не стали спекулировать на эту тему. В ведомстве добавили, что привыкли оперировать фактической информацией. «Если есть вопросы относительно статуса Крыма, нужно заглянуть в Конституцию Российской Федерации. Что кто за закрытыми дверями говорил, обсуждал, утечки и так далее, комментарии этого всего — дело неблагодарное», — пояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Между тем позднее Трамп лично высказался на эту тему. По его словам, бывший президент Соединённых Штатов Барак Обама позволил РФ присоединить Крым.

«Президент Обама потерял Крым, чтобы вы понимали. Это было задолго до меня... президент Обама потерял Крым... потому что Путин не уважал президента Обаму», — пояснил действующий американский лидер.

«Заигрывать с Россией выгодно»

Президент России Владимир Путин давно закрыл вопрос о принадлежности Крыма. Об этом в разговоре с RT заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

«Единственный человек, для которого действительно важна судьба Севастополя и Крыма и который не использует судьбы 3 миллионов человек, чтобы что-то поймать в мутной водичке, — это Владимир Путин. Он достаточно давно поставил точку в вопросе принадлежности Крыма. И с его мнением считается весь мир», — сказал он.

Парламентарий считает, что к словам Трампа следует относиться с осторожностью.

«Я отношусь к заявлениям американского лидера со сдержанным оптимизмом, но не питаю никаких иллюзий по поводу его двусмысленных намёков и предположений. Сегодня ему выгодно заигрывать с Россией на фоне стремительно ухудшающихся отношений с Западной Европой, провалом переговоров G7, невнятного итога встречи с лидером Северной Кореи, а также — в преддверии переговоров с членами НАТО, которые состоятся непосредственно перед встречей в Хельсинки», — сказал он.

По мнению депутата, вопрос по Крымскому полуострову вполне может быть затронут в ходе переговоров лидеров России и США, но он не будет иметь первоочерёдного значения.

«Помимо собственного мнения, у Трампа есть конгресс и оппозиция, именно поэтому вопрос Крыма решён не будет, хотя ему, может, и хотелось бы его решить. Но и оставить за скобками вопрос полуострова при президенте России он не сможет», — заключил Белик.

В свою очередь, профессор кафедры сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Юрий Почта добавил, что заявления Трампа идут вразрез с выстраиваемой многие годы политикой Вашингтона в отношении России.

«С российской точки зрения, эти высказывания показывают личное мнение президента, которое при этом не разделяет большая часть американской политической элиты, в частности, представители «глубинного правительства», сформированного за многие годы и придерживающегося политики сдерживания России. Но то, что американский президент, который является прагматиком и политическим реалистом, делает подобные заявления, говорит о многом», — заявил он в беседе с RT.

По мнению эксперта, для РФ это заявление не имеет значения, поскольку по вопросу Крыма нет каких-либо колебаний и сомнений. Он отметил, что референдум подтвердил желание населения Крыма отделиться от Украины и присоединиться к России

«Эти заявления Трампа задевают политиков Запада, имеющих антироссийскую направленность, поскольку действует наследие прежних лет, когда считалось, что Россия после распада СССР потерпела поражение и можно пересмотреть все правила международных отношений в свою пользу и игнорировать мнение российской стороны. Трамп в определённой степени реализует эту линию, но также и нарушает её. Он понимает значимость России в мировой политике и экономике, учитывая, что без РФ решать проблемы Европы, Ближнего Востока, ядерного разоружения и многого другого просто невозможно. В этой связи его позиция нам интересна», — заключил аналитик.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором абсолютное большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.