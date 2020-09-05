За "прокол" с Навальным заплатят европейцы? Немецкий бизнесмен озвучил "приговор" Nord Stream 2

Приостановка проекта "Северный поток - 2" может привести к убыткам отдельных европейских компаний, исчисляемым в миллиардах евро. С таким заявлением выступил глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес. Он отметил, что помимо миллиардных убытков, это также будет означать массовую потерю рабочих мест.

Его поддержал глава немецкого газового объединения Zukunft Erdgas Тимм Келер. По его словам, остановка "Северного потока - 2" будет означать списание вложений в размере восьми миллиардов евро. Также на плечи потребителей газа лягут расходы в размере четырёх миллиардов евро на строительство соединительных трубопроводов, которые впоследствии не будут использоваться. Это приведёт к заметному росту цен на газ в Евросоюзе.

Ранее замглавы бундестага Вольфганг Кубики выразил большие сомнения по поводу того, что за "отравлением" Алексея Навального стоит Россия. Аналогичные мысли высказал депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт. Он выразил опасения, что Европейский союз может воспользоваться "примитивной аргументацией", чтобы встать на сторону США и остановить реализацию проекта "Северный поток - 2".

"Мы блокируем сами себя. Я всегда говорил, что это выстрел себе в коленку", - приводит его слова Nation News.