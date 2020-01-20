За "позолоченным веком" была Великая депрессия: Глава МВФ рассказала, когда ждать следующего кризиса

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предсказала ещё один масштабный экономический кризис, который затронет разные страны. Неутешительный прогноз она сделала в Институте мировой экономики Петерсона в Вашингтоне.

Глава МВФ заявила, что за последние 20 лет стал меньше разрыв между отдельными странами, пишет "Экономика сегодня". Но это не сказалось на качестве жизни населения: пропасть между различными социальными слоями всё увеличивается. Кристалина Георгиева предсказала глобальный экономический кризис, который произойдёт из-за растущего неравенства и нестабильной ситуации в финансовом секторе. Свои слова Георгиева проиллюстрировала примером Великобритании. Она заявила, что в этой стране 10% населения обладают огромной суммой. Она сопоставима с доходами половины самой бедной части жителей страны.

Глава МВФ напомнила, что подобная ситуация была около 100 лет назад, когда на смену "позолоченному веку" пришла Великая депрессия, пишет "Политика сегодня". Георгиева ожидает повторения чего-то подобного.

"В некотором смысле эта тревожная тенденция напоминает ситуацию начала XX века, когда развитие технологий и интеграция сначала привели к первому "позолоченному веку", "ревущим двадцатым", а затем и к финансовой катастрофе",- цитирует руководителя МВФ РИА Новости.