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За "похищением" банкира в Киеве стояла СБУ: В ведомстве заявили, что задержали главу Укрэксимбанка Гриценко

17 ноября 2019, 14:54  •  105 • Политика
Похитители банкира в Киеве оказались агентами спецслужб. В СБУ заявили о задержании главы Укрэксимбанка Александра Гриценко.
Похищение главы одного из крупнейших банков Украины Александра Гриценко в Киеве оказалось операцией Службы безопасности Украины. Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.
Речь идёт о руководителе Укрэксимбанка, которого на глазах у ребёнка, с котором он гулял, неизвестные люди запихнули в чёрный автобус и увезли в неизвестном направлении. О произошедшем сообщил украинский канал "Прямой" со ссылкой на родственников банкира.
"Никакого похищения одного из членов правления АО "Укрэксимбанк" не было. Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины", - заявила пресс-секретарь СБУ.
По её словам, Гриценко подозревают в отмывании денег, присвоении средств и создании преступной организации. Гитлянская добавила, что "задержание происходило исключительно в рамках действующего законодательства" и сейчас банкир находится в СИЗО.

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