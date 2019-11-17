За "похищением" банкира в Киеве стояла СБУ: В ведомстве заявили, что задержали главу Укрэксимбанка Гриценко

Похищение главы одного из крупнейших банков Украины Александра Гриценко в Киеве оказалось операцией Службы безопасности Украины. Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.

Речь идёт о руководителе Укрэксимбанка, которого на глазах у ребёнка, с котором он гулял, неизвестные люди запихнули в чёрный автобус и увезли в неизвестном направлении. О произошедшем сообщил украинский канал "Прямой" со ссылкой на родственников банкира.

"Никакого похищения одного из членов правления АО "Укрэксимбанк" не было. Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины", - заявила пресс-секретарь СБУ.

По её словам, Гриценко подозревают в отмывании денег, присвоении средств и создании преступной организации. Гитлянская добавила, что "задержание происходило исключительно в рамках действующего законодательства" и сейчас банкир находится в СИЗО.