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За "Лошариком" следили военные США: Американцы интересуются российской подлодкой с 2016 года
03 июля 2019, 17:39 • 101 • Политика
Военные США показали Losharik в докладе 2016 года. Американские военные интересовались аппаратом в связи с его возможностями по обнаружению и отслеживанию "темных" целей.
США интересуются российской подлодкой "Лошарик" с 2016 года. Аппарат упоминается в докладе главного инженера научно-технологического подразделения командования воздушно-космической обороны США (NORAD) и северного командования ВС США (USNORTHCOM).
Документ находится в открытом доступе. На него обратило внимание издание The Drive после инцидента на подводном аппарате в Североморске, в результате которого героически погибли 14 российских моряков-подводников. Многие сведения о происшествии засекречены, так как относятся к категории "абсолютно секретных данных".
Фото: Скриншот доклада NORAD and USNORTHCOMFY 18-22 S&T Capabilities of Interest
В докладе США имеется художественное изображение российской подлодки. На картинке "Лошарик" спускается на самое дно в компании других аппаратов.
Сам доклад посвящен разработкам, представляющим интерес для вооруженных сил США в 2018-2022 годах.
Напомним, что подлодка "Лошарик" оказалась в центре внимания после происшествия в Североморске. В понедельник, 1 июля, во время научно-исследовательской миссии в Баренцевом море произошел пожар. В нем погибли 14 моряков-подводников. Ценой своей жизни они спасли остальной экипаж и сам подводный аппарат, ликвидировав очаг возгорания.
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