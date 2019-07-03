За "Лошариком" следили военные США: Американцы интересуются российской подлодкой с 2016 года

США интересуются российской подлодкой "Лошарик" с 2016 года. Аппарат упоминается в докладе главного инженера научно-технологического подразделения командования воздушно-космической обороны США (NORAD) и северного командования ВС США (USNORTHCOM).

Документ находится в открытом доступе. На него обратило внимание издание The Drive после инцидента на подводном аппарате в Североморске, в результате которого героически погибли 14 российских моряков-подводников. Многие сведения о происшествии засекречены, так как относятся к категории "абсолютно секретных данных".

Фото: Скриншот доклада NORAD and USNORTHCOMFY 18-22 S&T Capabilities of Interest

В докладе США имеется художественное изображение российской подлодки. На картинке "Лошарик" спускается на самое дно в компании других аппаратов.

"Обнаружение/отслеживание "темных" целей", - гласит подпись под изображением российской подлодки.

Сам доклад посвящен разработкам, представляющим интерес для вооруженных сил США в 2018-2022 годах.

Напомним, что подлодка "Лошарик" оказалась в центре внимания после происшествия в Североморске. В понедельник, 1 июля, во время научно-исследовательской миссии в Баренцевом море произошел пожар. В нем погибли 14 моряков-подводников. Ценой своей жизни они спасли остальной экипаж и сам подводный аппарат, ликвидировав очаг возгорания.