За "ковид-диссидентов" взялись спецслужбы: Германия объявила войну противникам локдаунов

Контрразведка Германии будет наблюдать за движением "ковид-диссидентов". Его назвали "угрозой демократии" и обвинили в "подрыве доверия к власти". Ранее в стране появились "концлагеря для ковид-диссидентов".

В Германии спецслужбы будут следить за лидерами протестных движений, выступающих против введения ограничительных мер для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на МВД Германии.

В Берлине оправдывают данную меру тем, что "несогласные" могут представлять "угрозу демократии и быть связанными с правым экстремистским крылом". Также немецкие власти обвиняют их в "подрыве доверия к государственным институтам и их представителям".

Напомним, что в минувшем году по Германии прокатились протесты против жёстких карантинных мер, введённых правительством. Немецкая полиция разгоняла их при помощи водомётов.

А в начале 2021 года в Германии появились "концлагеря для ковид-диссидентов". Это специальные тюрьмы для тех, кто неоднократно нарушал введённые в стране карантинные меры.