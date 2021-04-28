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За "ковид-диссидентов" взялись спецслужбы: Германия объявила войну противникам локдаунов

28 апреля 2021, 20:45  •  115 • Политика
Контрразведка Германии будет наблюдать за движением "ковид-диссидентов". Его назвали "угрозой демократии" и обвинили в "подрыве доверия к власти". Ранее в стране появились "концлагеря для ковид-диссидентов".
В Германии спецслужбы будут следить за лидерами протестных движений, выступающих против введения ограничительных мер для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на МВД Германии.
В Берлине оправдывают данную меру тем, что "несогласные" могут представлять "угрозу демократии и быть связанными с правым экстремистским крылом". Также немецкие власти обвиняют их в "подрыве доверия к государственным институтам и их представителям".
Напомним, что в минувшем году по Германии прокатились протесты против жёстких карантинных мер, введённых правительством. Немецкая полиция разгоняла их при помощи водомётов.
А в начале 2021 года в Германии появились "концлагеря для ковид-диссидентов". Это специальные тюрьмы для тех, кто неоднократно нарушал введённые в стране карантинные меры.

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