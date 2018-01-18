За "голую акцию" в бывшем концлагере Освенцим дали реальные сроки

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Польский районный суд вынес приговор участникам перфоманса у нацистского концлагеря Освенцим (Аушвиц)

Как сообщает Radio Kraków, организатора мероприятия, сына белорусского правозащитника Адама Беляцкого приговорили к 1,5 годам тюрьмы. Другие участники проведут за решеткой 14 месяцев. Суд также запретил им иметь животных в течении 10 лет и обязал выплатить около 480 евро обществу по уходу за животными.

Трое подсудимых должны будут выплатить штраф в размере 2,4 тысяч евро. Остальных семь участников обязали к социальным работам. Дополнительно каждый из нарушителей должен заплатить более 300 евро Музею Освенцима.

Напомним, инцидент произошёл 24 марта прошлого года. Группа из 12 молодых людей, граждан Польши, Германии и Беларуси, проникла на территорию мемориала. У ворот бывшего концлагеря с надписью «Труд освобождает» раздетые до гола активисты вывесили одноименный плакат и сковали себя цепью. Сообщалось, что они использовали ещё один баннер — «Любовь делает свободной». Как рассказывали в администрации музея, участники «Протеста за мир» на глазах у прохожих с особой жестокостью зарезали барана. Происходящее было снято на видеокамеру, прикрепленную к дрону.

Задержанные полицией нарушители провели под стражей 48 часов, а музей временно закрыли. Польская прокуратура выдвинула обвинения в «осквернении места памяти» и убийстве животного с особой жестокостью. Молодые люди не признали своей вины: они утверждали, что это был призыв «за мир во всем мире». Польские СМИ отмечали, что акция была направлена и против войны на Украине. В интервью «Радио Свобода» один из активистов признался, что его родственники также были жертвами Холокоста. А цель их демонстрации — «привлечь внимание к тому, что люди не извлекли урок из того, что произошло в Освенциме».

Тем не менее какие бы ни были мотивы у молодых людей, место и методы выражения их протеста противоречат не только общественной, но и общеисторической морали. Раздетые до гола мужчины вызывают ассоциацию с миллионами узников Освенцима, отправленных в таком виде в газовые камеры и сожжённых «эсэсовцами» в крематориях.

Подобные явления свидетельствуют о том, что надругательства над историческими памятниками и «исторический вандализм» становятся нормой современной европейской культуры. За пару дней до инцидента в Освенциме в столице Польши Варшаве осквернили военно-мемориальное кладбище, где похоронены свыше 21 тысячи солдат Красной Армии.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов полагает, что подобные акции направлены на устранение общих знаменателей, принимаемых всеми европейскими государствами, в том числе Россией:

Это не в интересах Европы, безусловно, делается. Потому что Европа пострадала от фашизма, Европа страдает от современных, так сказать, опасностей, от терроризма. Эти акции для того, чтобы разделять, властвовать, и для того, чтобы убирать общий фундамент европейской безопасности, который создавался совместными усилиями и России, и Европы.

Ещё ранее в 2015 году на выставке в Музее современного искусства Кракова была показана видеозапись, отснятая в нацистском концлагере Штуттгоф. Представление называлось «Игра в салки». Принимавшие в нём участие голые люди пытались добиться того, чтобы люди «перестали страдать» по узникам Холокоста.

Гасанов Камран