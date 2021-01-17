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За "большую накачку" заплатят граждане: Силуанов выдал неожиданное признание и заговорил про дефолт

17 января 2021, 01:05  •  8 • Политика
Силуанов прямым текстом заявил, что за "большую накачку" экономики заплатят граждане России. "С мягкой бюджетной и денежно-кредитной политикой в верхах решили завязывать", - комментирует высказывание главы Минфина ведущая Царьграда Мария Иваткина.
Министр финансов Антон Силуанов заявил на Гайдаровском форуме, что за "большую накачку" экономики тем или иным образом придётся заплатить гражданам России. Заявление главы Минфина с экономического на русский перевела ведущая Царьграда Мария Иваткина.
Силуанов, комментируя рост ВВП России, заявил, что этот самый рост бывает разным. То есть можно обеспечить рост, который в итоге не приведёт к созданию долгосрочного добавочного продукта и не обеспечит увеличение благосостояния граждан.
Самый простой пример: копали яму, закопали яму. Вроде, все трудились, все пыхтели, получали зарплату, но никакого добавочного продукта впоследствии эта инвестиция не принесёт,
- заявил глава Минфина.
Он добавил, что в 2020 году правительству пришлось несколько смягчить свою политику, но постоянно этого быть не может. За "большую накачку" экономики придётся кому-нибудь заплатить. И этим кто-то будут граждане России.
В конечном счёте это произойдёт либо за счёт увеличения инфляции, либо мы усидим, но должны будут сокращаться гостраты и, соответственно, качество услуг будет снижаться,
- сказал Силуанов.
По мнению ведущей Царьграда Марии Иваткиной, слова главы Минфина означают, что правительство скоро начнёт сворачивать поддержку населения и бизнеса, а также ужесточать кредитно-денежную политику.
С мягкой бюджетной и денежно-кредитной политикой в верхах решили завязывать. В качестве временных мер поддержка населения, бизнеса, снижение ставок были хороши, но в качестве постоянной стратегии эта благотворительность никуда не годится,
- перевела слова Силуанова с экономического языка на русский Иваткина.

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