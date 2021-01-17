За "большую накачку" заплатят граждане: Силуанов выдал неожиданное признание и заговорил про дефолт

Министр финансов Антон Силуанов заявил на Гайдаровском форуме, что за "большую накачку" экономики тем или иным образом придётся заплатить гражданам России. Заявление главы Минфина с экономического на русский перевела ведущая Царьграда Мария Иваткина.

Силуанов, комментируя рост ВВП России, заявил, что этот самый рост бывает разным. То есть можно обеспечить рост, который в итоге не приведёт к созданию долгосрочного добавочного продукта и не обеспечит увеличение благосостояния граждан.

Самый простой пример: копали яму, закопали яму. Вроде, все трудились, все пыхтели, получали зарплату, но никакого добавочного продукта впоследствии эта инвестиция не принесёт,

- заявил глава Минфина.

Он добавил, что в 2020 году правительству пришлось несколько смягчить свою политику, но постоянно этого быть не может. За "большую накачку" экономики придётся кому-нибудь заплатить. И этим кто-то будут граждане России.

В конечном счёте это произойдёт либо за счёт увеличения инфляции, либо мы усидим, но должны будут сокращаться гостраты и, соответственно, качество услуг будет снижаться,

- сказал Силуанов.

По мнению ведущей Царьграда Марии Иваткиной, слова главы Минфина означают, что правительство скоро начнёт сворачивать поддержку населения и бизнеса, а также ужесточать кредитно-денежную политику.

С мягкой бюджетной и денежно-кредитной политикой в верхах решили завязывать. В качестве временных мер поддержка населения, бизнеса, снижение ставок были хороши, но в качестве постоянной стратегии эта благотворительность никуда не годится,

- перевела слова Силуанова с экономического языка на русский Иваткина.