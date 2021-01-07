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За пять минут до войны: США были готовы бомбить Россию
07 января 2021, 01:50 • 38 • Политика
Интернет-пользователь напомнил об одном крайне напряжённом моменте в истории российско-американских отношений. Речь об 11 августа 1984 года. Тогда мир завис в ожидании за пять минут до войны, поскольку США были готовы бомбить Россию.
Канал "Русская семёрка" на платформе "Яндекс.Дзен" рассказал об одном крайне напряжённом моменте в истории российско-американских отношений.
Тогда едва не началась война между двумя державами, отметил автор ресурса. Речь об 11 августа 1984 года. В этот день тогдашний президент США Рональд Рейган выступил с тревожным обращением к нации.
Он с радостью сообщил гражданам Соединённых Штатов, что им было подписано распоряжение о признании Советского Союза "вне закона на вечные времена".
Более того, Рейган даже дал старт обратному отсчёту до нанесения военного удара по территории СССР, пишет "Русская семёрка":
Автор канала также отметил, что это далеко не единственный исторический эпизод, когда международное сообщество находилось буквально на волоске от Третьей мировой войны.
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