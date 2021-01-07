За пять минут до войны: США были готовы бомбить Россию

Канал "Русская семёрка" на платформе "Яндекс.Дзен" рассказал об одном крайне напряжённом моменте в истории российско-американских отношений.

Тогда едва не началась война между двумя державами, отметил автор ресурса. Речь об 11 августа 1984 года. В этот день тогдашний президент США Рональд Рейган выступил с тревожным обращением к нации.

Он с радостью сообщил гражданам Соединённых Штатов, что им было подписано распоряжение о признании Советского Союза "вне закона на вечные времена".

Более того, Рейган даже дал старт обратному отсчёту до нанесения военного удара по территории СССР, пишет "Русская семёрка":

Бомбардировка начнётся через пять минут.

Автор канала также отметил, что это далеко не единственный исторический эпизод, когда международное сообщество находилось буквально на волоске от Третьей мировой войны.