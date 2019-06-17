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За пьяную аварию с жертвами водителей будут судить, как за умышленное убийство

17 июня 2019, 22:54  •  41 • В России

Наказание за ДТП в состоянии опьянения, в котором погибли люди, фактически приравняли к ответственности за умышленное убийство. Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за гибель людей в дорожно-транспортном происшествии по вине пьяного водителя.

Теперь в 264 статью уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» будут внесены изменения, существенно увеличивающие сроки лишения свободы пьяную езду, повлекшую человеческие жертвы или увечью пострадавшим.

За причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека - от 3 до 7 лет лишения свободы с запретом на профессию до 3 лет. Сейчас за подобное предусматривается до 4 лет лишения свободы.

За пьяное ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека, - от 5 до 12 лет. Сейчас это - от 2 до 7 лет лишения свободы.

А за ДТП в состоянии алкогольного опьянения, приведшее к смерти двух или более лиц - от 8 до 15 лет лишения свободы. Сейчас за такое дают от 4 до 9 лет.

Кроме этого президент ввел ответственность лиц, управляющих легким или сверхлегким воздушным судном, маломерным водным судном за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации. Теперь за причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека или причинение ущерба более 1 миллиона рублей предусматривается лишение свободы на срок до 2 лет.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным ГИБДД, в 2018 году в России произошло 14,5 тыс. пьяных ДТП, в которых 4,6 тыс. человек погибли и 22,4 тыс. пострадали.

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