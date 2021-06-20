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За продажу парного молока можно угодить в тюрьму: Законы, к которым не привыкнуть
20 июня 2021, 23:10 • 111 • В мире
В Канаде за продажу парного молока можно угодить в тюрьму. В этой стране существуют и другие законы, к которым так просто не привыкнуть. Например, там также нельзя удалять лейкопластыри с кожи в публичных местах.
Портал AdMe опубликовал статью о странностях жизни в Канаде. В ней, в частности, упоминается о действующих в стране законах, которые могут вызвать у граждан других государств недоумение.
Например, торговля парным (непастеризованным) молоком может обернуться в Канаде лишением свободы. Однако иметь корову и потреблять свежее молоко для своих потребностей не запрещается.
Также в стране нельзя удалять лейкопластыри с кожи в публичных местах. Это следует из записи на странице полиции Онтарио в Twitter. Отмечается, что невыполнение этого правила едва ли закончится наказанием, но такой запрет всё же существует.
Кроме того, жители Канады привыкли приносить извинения за малейшие проступки и в ситуациях даже небольших недопониманий. В связи с этим в 2009-м в стране начал действовать закон, который не признаёт просьбы о прощении доказательством признания вины.
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