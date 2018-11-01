За призыв «сдавать паспорта» МИД России обвинил Климкина в ущемлении прав украинцев

Мария Захарова заявила, что призыв министра иностранных дел Украины Павла Климкина к своим согражданам избавляться от российских паспортов является дискриминационным и неприемлемым для главы внешнеполитического ведомства.

Призыв главы МИД Украины Павла Климкина к своим согражданам «сдавать российские паспорта» может быть трактован как дискриминационное заявление. Об этом сегодня на брифинге для представителей прессы заявила официальный представитель отечественного МИД Мария Захарова.

При этом дипломат отметила, что российское внешнеполитическое ведовство считает крайне странным, чтобы правительственный министр и тем более министр иностранных дел позволял себе озвучивать подобные одиозные призывы. Климкин в данной ситуации попирает свободы многих своих соотечественников по этническому принципу, а также из-за их гражданской принадлежности.

«На лицо откровенное ущемление прав жителей Украины по признаку их гражданской принадлежности, этнического происхождения», — сказала Мария Захарова.

Напомним, что 30 октября глава МИД Украины призвал начать процесс масштабного общественного обсуждения «проблемы» двойного гражданства в стране. При этом он прямо сказал, что считает неприемлемой именно ситуацию, когда у украинцев также есть еще и российские паспорта. К лицам со вторым гражданством иных стран, отметил Климкин, украинские власти претензий не имеют.