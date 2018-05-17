За призыв американского журналиста «взорвать Крымский мост» СК возбудил дело о терроризме

В первый же день открытия Крымский мост побил рекорд прежнего паромного сообщения. В среду между Кубанью в Керчью проследовало 14 тыс. авто (суммарно в обе стороны). Тогда как максимальный поток на старой переправе составил 13 тыс. машин на август прошлого года, причем суда работали на пределе, а водители ждали в многочасовых очередях.

Однако рады грандиозному сооружению оказались далеко не все. Депутат Верховной Рады Антон Геращенко решил блеснуть эрудицией:

- В 1871 году немцы забрали у Франции Эльзас, много построили там мостов и дорог. Но после Первой мировой им пришлось все вернуть. Здесь будет то же самое. (Что ж, интересно было бы узнать, а сколько «мостов и дорог» воздвиг Киев в Славянске и других захваченных им частях ДНР - Ред.).

- Мост, связывающий Россию с незаконно аннексированным Крымом, - это еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, - сообщила глава МИД Канады Христя Фриланд.

Наконец, дотоле безвестный американский публицист Том Роган в небольшом журнале Washington Examiner написал статью с говорящим названием «Украина должна разбомбить Крымский мост». На циничную выходку ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков:

- Это можно оценивать как безумие, уродливое проявление некачественной журналистики. Оно граничит с призывами, на которые есть смысл обратить внимание правоохранительным органам, в том числе в Америке.

- Налицо отражение истинных намерений определенной части вашингтонского элиты, продолжающей линию на разжигание вражды между Украиной и Россией, - заявило посольство РФ в США. Следственный комитет РФ возбудил против господина Рогана уголовное дело за публичные призывы к терроризму.

Впрочем, постепенно новую реальность признают и за рубежом. Американский интернет-сервис Google Maps два дня спустя после открытия моста всё-таки отобразил его на своих картах, хотя изначально вместе с остальным Западом противился российскому статусу полуострова.