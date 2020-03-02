За преследование невиновных: Российские следователи завели дело против полиции и прокуратуры Украины

Дело по ч. 2 ст. 299 УК РФ "Незаконное привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности" возбуждено российским Следственным комитетом в отношении полиции и прокуратуры Украины. Об этом рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По её словам, в 2015-2016 годах в Крыму был приговорён к восьми годам лишения свободы украинец Чийгоза, который участвовал в организации массовых беспорядков в 2014 году.

В феврале этого года сотрудники украинской Национальной полиции и прокуратуры Автономной Республики Крым начали уголовное расследование в отношении троих российских следователей, несмотря на их невиновность.

При этом обвинили сотрудников СК в совершении особо тяжкого преступления - нарушении законов и обычаев войны, пишет ТАСС.

"Очевидно, что действия украинских правоохранительных органов противоречат не только закону, но и здравому смыслу", - указала Петренко.

Она также добавила, что привязка названий украинских подразделений к российскому региону носит провокационных характер.