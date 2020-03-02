|
За преследование невиновных: Российские следователи завели дело против полиции и прокуратуры Украины
02 марта 2020, 15:35 • 83 • В мире
Российские следователи завели уголовное дело против полиции и прокуратуры Украины. Причиной стало преследование заведомо невиновных представителей СК РФ в Крыму.
Дело по ч. 2 ст. 299 УК РФ "Незаконное привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности" возбуждено российским Следственным комитетом в отношении полиции и прокуратуры Украины. Об этом рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По её словам, в 2015-2016 годах в Крыму был приговорён к восьми годам лишения свободы украинец Чийгоза, который участвовал в организации массовых беспорядков в 2014 году.
В феврале этого года сотрудники украинской Национальной полиции и прокуратуры Автономной Республики Крым начали уголовное расследование в отношении троих российских следователей, несмотря на их невиновность.
При этом обвинили сотрудников СК в совершении особо тяжкого преступления - нарушении законов и обычаев войны, пишет ТАСС.
"Очевидно, что действия украинских правоохранительных органов противоречат не только закону, но и здравому смыслу", - указала Петренко.
Она также добавила, что привязка названий украинских подразделений к российскому региону носит провокационных характер.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
83
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 марта 2020, 03:24
|
27 февраля 2020, 14:54
|
27 февраля 2020, 08:24
|
27 февраля 2020, 01:54
|
29 февраля 2020, 02:39
|
29 февраля 2020, 12:24
|
28 февраля 2020, 03:54