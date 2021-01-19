За предсказавшего катастрофу российской экономике миллиардера взялись следователи ЕС

Российскую компанию "Северсталь" миллиардера Алексея Мордашова обвинили в демпинге цен в Европе. Еврокомиссия собирается провести расследование по этому поводу, сообщает официальный журнал Евросоюза.

С обвинениями в адрес "Северстали" выступила Европейская ассоциация стали (Eurofer). По её мнению, российская компания занижает свои цены на сталь в Европе и нарушает европейские квоты. В "Северстали" отрицают все обвинения и обещают доказать, что поставляют свою продукцию в строгом соответствии с установленными квотами и не допускают демпинга при поставках в европейские страны.

В текущей ситуации, когда на рынке ЕС происходит взрывной рост цен и наблюдается дефицит горячекатаного проката, от ужесточения мер пострадают в первую очередь европейские потребители стали,

- цитирует ТАСС заявление "Северстали".

Стоит отметить, что российскую компанию и так уже обложили антидемпинговыми пошлинами на горячекатаную сталь и стальные сплавы. Однако в Eurofer считают, что этого мало, так как европейские производители стали всё равно с трудом выдерживают конкуренцию с российским производителем.

Напомним, что на минувшей неделе владелец "Северстали" Алексей Мордашов заявил, что Россию ожидает катастрофа в случае экономической изоляции страны. Прогноз прозвучал на Гайдаровском форуме.