Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Алексея Навального выбила "женская карта". Опубликован компромат
"Опа-на! А-а-а": Дочь отказавшегося от России актёра призналась папе в...
"Володья, а он лететь не хотел": Сериал о посадке Навального и "с...
Русский сухой паёк перевернул стандарты НАТО. "Встречаются как-то два генер...
Главная / Политика

За предсказавшего катастрофу российской экономике миллиардера взялись следователи ЕС

19 января 2021, 02:35  •  165 • Политика
Еврокомиссия начала расследование в отношении владельца "Северстали" миллиардера Мордашова, который на днях предсказал России "экономическую катастрофу".
Российскую компанию "Северсталь" миллиардера Алексея Мордашова обвинили в демпинге цен в Европе. Еврокомиссия собирается провести расследование по этому поводу, сообщает официальный журнал Евросоюза.
С обвинениями в адрес "Северстали" выступила Европейская ассоциация стали (Eurofer). По её мнению, российская компания занижает свои цены на сталь в Европе и нарушает европейские квоты. В "Северстали" отрицают все обвинения и обещают доказать, что поставляют свою продукцию в строгом соответствии с установленными квотами и не допускают демпинга при поставках в европейские страны.
В текущей ситуации, когда на рынке ЕС происходит взрывной рост цен и наблюдается дефицит горячекатаного проката, от ужесточения мер пострадают в первую очередь европейские потребители стали,
- цитирует ТАСС заявление "Северстали".
Стоит отметить, что российскую компанию и так уже обложили антидемпинговыми пошлинами на горячекатаную сталь и стальные сплавы. Однако в Eurofer считают, что этого мало, так как европейские производители стали всё равно с трудом выдерживают конкуренцию с российским производителем.
Напомним, что на минувшей неделе владелец "Северстали" Алексей Мордашов заявил, что Россию ожидает катастрофа в случае экономической изоляции страны. Прогноз прозвучал на Гайдаровском форуме.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



165
Источник
Похожие новости
19 января 2021, 00:45
Кто лишил Белоруссию ЧМ по хоккею - 2021: Тихановская сдала всех причастных
19 января 2021, 00:45
"Предложили поверить "на слово": Что скрывает Германия в деле об "отравлении" Навального
19 января 2021, 00:45
Силуанова подловили на манипуляциях: Раскрыт "междусобойчик" Минфина и банкиров
19 января 2021, 02:35
За предсказавшего катастрофу российской экономике миллиардера взялись следователи ЕС
19 января 2021, 02:35
Генерал ГУФСИН Мороз вмешался в судьбу Навального: Следующий митинг собирайте в Вятке
19 января 2021, 02:35
США готовят наказание непокорным: "Фортуна" первая в очереди
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 января 2021, 01:50
"Володья, а он лететь не хотел": Сериал о посадке Навального и "секретный разговор" Путина и Меркель
12 января 2021, 11:05
Запад попал в ловушку на Украине – NI
15 января 2021, 09:40
Пушилин бежит в Россию? Спецоперация СБУ провалилась, едва начавшись
12 января 2021, 17:30
Киев предложил Путину «золотой мост» для ухода с Донбасса
14 января 2021, 03:25
Придумали, как отыграться за Крым. Киев грозит российским офицерам
16 января 2021, 17:45
"Опа-на! А-а-а": Дочь отказавшегося от России актёра призналась папе в стыдном, лишив дара речи
13 января 2021, 17:20
"Вы хотите войны?": Греции пообещали досмотреть её флот. А то и перетопить все её корабли
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.