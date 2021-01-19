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За предсказавшего катастрофу российской экономике миллиардера взялись следователи ЕС
19 января 2021, 02:35 • 165 • Политика
Еврокомиссия начала расследование в отношении владельца "Северстали" миллиардера Мордашова, который на днях предсказал России "экономическую катастрофу".
Российскую компанию "Северсталь" миллиардера Алексея Мордашова обвинили в демпинге цен в Европе. Еврокомиссия собирается провести расследование по этому поводу, сообщает официальный журнал Евросоюза.
С обвинениями в адрес "Северстали" выступила Европейская ассоциация стали (Eurofer). По её мнению, российская компания занижает свои цены на сталь в Европе и нарушает европейские квоты. В "Северстали" отрицают все обвинения и обещают доказать, что поставляют свою продукцию в строгом соответствии с установленными квотами и не допускают демпинга при поставках в европейские страны.
- цитирует ТАСС заявление "Северстали".
Стоит отметить, что российскую компанию и так уже обложили антидемпинговыми пошлинами на горячекатаную сталь и стальные сплавы. Однако в Eurofer считают, что этого мало, так как европейские производители стали всё равно с трудом выдерживают конкуренцию с российским производителем.
Напомним, что на минувшей неделе владелец "Северстали" Алексей Мордашов заявил, что Россию ожидает катастрофа в случае экономической изоляции страны. Прогноз прозвучал на Гайдаровском форуме.
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