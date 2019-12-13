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За пределами «крайнего срока»: на Украине заявили о предварительной договорённости по транзиту российского газа
13 декабря 2019, 21:09 • 44 • Украина
В пятницу, 13 декабря, в Вене прошёл новый раунд двусторонних переговоров по вопросу транзита российского газа через украинскую территорию с 1 января 2020 года. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер обсудил вопросы сотрудничества с представителями НАК «Нафтогаз» и оператора газотранспортной системы Украины. По словам исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, стороны достигли предварительной договорённости, однако о согласованном варианте соглашения речи пока не идёт. При этом ранее в Киеве заявляли, что 13 декабря — это «крайний срок» для заключения нового контракта.
AFP © SERGEI SUPINSKY
В пятницу в столице Австрии прошли очередные двусторонние переговоры на корпоративном уровне между Россией и Украиной по вопросу транзита газа через украинскую территорию в Европу. Действующее соглашение истекает 31 декабря 2019 года.
Российскую сторону на встрече представлял председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, украинскую — глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев и исполнительный директор компании Юрий Витренко. Как сообщает пресс-служба российского холдинга, обсуждались вопросы сотрудничества в газовой сфере с 2020 года.
«В Вене состоялся очередной раунд двусторонних российско-украинских переговоров по газу. В них приняли участие председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, руководители НАК «Нафтогаз Украины», ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг», — говорится в сообщении.
Общение топ-менеджеров корпораций продолжалось более пяти часов.
При этом позднее он отметил, что при обсуждении возможных условий соглашения украинская сторона заняла «максимально конструктивную позицию».
«Завершили встречу с Алексеем Миллером, договорились продолжать прорабатывать варианты продолжения транзита. Пока рано говорить о согласованном варианте, но мы занимаем максимально конструктивную позицию», — написал Витренко в Facebook.
Он добавил, что «активная работа продолжается».
Ранее в Киеве называли 13 декабря крайним сроком для заключения контракта по долгосрочному бронированию транзитных мощностей газотранспортной системы Украины. Помимо этого, в «Нафтогазе» сообщали о готовности создать штаб для информирования людей в случае прекращения транзита топлива через украинскую территорию с 1 января 2020 года.
«Мы готовимся к работе в сложных информационных условиях. Надеемся, что новый оператор ГТС Украины и «Газпром» подпишут контракт вовремя, и январь начнётся спокойно. Но если этого не случится, мы должны быть готовы быстро и качественно информировать людей о том, что происходит», — цитирует агентство УНИАН представителя украинской компании.
Между тем накануне президент Украины Владимир Зеленский в эфире украинского телеканала «1+1» заявил о наличии «очень большого процента» того, что транзитный договор будет заключён до конца года. Аналогичную точку зрения высказал украинский министр энергетики Алексей Оржель. По его словам, с уверенностью можно говорить о том, что Украина будет иметь с начала 2020 года транзит газа с учётом национальных интересов.
Между тем Москва, будучи «надёжным поставщиком энергоресурсов в Европу на протяжении десятилетий», приложит все усилия, чтобы континент не остался без газа. Об этом заявил РИА Новости замглавы Министерства иностранных дел России Александр Панкин.
«Да, у нас осталось немного времени, и есть определённые позитивные сигналы. Есть и сдерживающие сигналы», — сказал дипломат.
Он также рассказал о рисках для завершения строительства «Северного потока — 2» с учётом возможного одобрения конгрессом США санкций против трубопровода. По его словам, соответствующие угрозы могут «иметь искусственный, политический характер».
«Есть те, кто воспринимает «Северный поток» в искажённом виде, как политический проект, которым он не является. Это чисто экономический проект. И если будет происходить наращивание санкционного давления — это не на пользу. Но как заявляет руководство компании, руководство нашей страны, мы нацелены на то, чтобы «Северный поток» состоялся», — добавил Панкин.
В свою очередь, глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал сенат США не вводить ограничительных мер в отношении компаний, связанных со строительством российского газопровода. В то же время в Восточном комитете германской экономики (OAOEV) назвали санкции ударом по суверенитету Европейского союза и вмешательством в энергетическую политику континента.
Кроме того, Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов Германии 6 декабря подчёркивал, что Москва не намерена прекращать транзит сырья через территорию Украины даже после завершения строительства «Северный поток — 2».
«Ещё раз хочу подчеркнуть, это чисто коммерческий проект, правительство фактически не принимает в нём участия. И чтобы не было никаких толкований, много раз об этом говорил, ещё раз хочу сказать: это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины. Вопрос не в территории, вопрос в экономической целесообразности», — пояснял глава государства.
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