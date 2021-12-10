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За права и человека: о чем доложили президенту на встрече с СПЧ
10 декабря 2021, 00:00 • 102 • Политика
Закон об использовании QR-кодов нужно тщательно проработать, при этом важно избежать «опрометчивых решений». Об этом Владимир Путин заявил 9 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое он провел в режиме видеоконференции. Президент также согласился с необходимостью обсудить с профессиональным сообществом закон об иноагентах. Кроме того, правозащитники доложили главе государства о проблемах, связанных с буллингом в школах, пытками в тюрьмах и защитой прав бездомных, которые в нынешних условиях практически не могут получить медицинскую помощь.
Нечеловеческое поведение
На заседаниях СПЧ традиционно поднимаются острые проблемы в области прав человека. В этом году россияне были потрясены видеороликами пыток осужденных в тюремной больнице под Саратовом. Кадры передал правозащитникам гражданин Белоруссии Сергей Савельев, который отбывал наказание в российской тюрьме и в течение трех лет собирал доказательства изнасилований осужденных. Напомнили участники совещания и о случаях систематических пыток, которые относительно недавно были выявлены в колонии Иркутской области.
— Я с вами согласен, нужны системные меры, которые бы ситуацию меняли. Всё, что вы перечислили, безусловно, подлежит самому внимательному рассмотрению и — после этого рассмотрения — принятию, — подчеркнул Владимир Путин. — Совет Федерации уже начал работу по внесению изменений в законодательство, закрепляющих само понятие состава преступления — «пытки».
Это важно, прежде всего, для того, чтобы такого рода преступления не считались просто «злоупотреблением должностными полномочиями», пояснили правозащитники.
Следственные действия в Туберкулезной больнице ФСИН №1 в Саратове, в отношении сотрудников которой возбуждены уголовные дела о совершении противоправных действий в отношении осужденных
Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ
Члены СПЧ после обнародования страшных кадров объехали десятки тюрем и выявили, что издевательства применяются, прежде всего для того, чтобы получить признательные показания, а также в целях вымогательства денег. Кроме того, насилие используется для того, чтобы запугать заключенных и добиться беспрекословного подчинения, доложила президенту член совета Ева Меркачева.
Она попросила главу государства дать поручение СПЧ проконтролировать все учреждения, которые известны как «пыточные». Сейчас члены СПЧ не имеют право прийти с проверкой в исправительные учреждения без согласия ФСИН и МВД даже в случае, когда информация о подобных инцидентах всплывает на поверхность.
Правозащитник подчеркнула: многие начальники тюрем, которые оказались в центре скандалов, продолжают работать, а некоторые насильники, непосредственно участвовавшие в пытках, получили положительные характеристики в колониях и освободились условно-досрочно.
Вид на туберкулезную больницу ФСИН № 1 в Саратове
Фото: ТАСС/Филипп Кочетков
На заседании обратили внимание еще на одну проблему — сейчас в российских СИЗО содержится 109 тыс. человек. Посколько по их делам еще не вынесен приговор, получается, что заметная часть находящихся в таких учреждениях, — это невиновные. Президент отметил, что считает зачастую неоправданными решения «засаживать человека за решетку» на этапе следствия. По мнению членов СПЧ, многие подозреваемые, например, в экономических преступлениях, бы могли находиться под домашним арестом.
Защита слова
Увы, насилие не обходит стороной и образовательные учреждения, где так называемый буллинг становится всё более распространенным явлением. По данным члена СПЧ Кирилла Кабанова, свыше 40% школьников подверглись какой-либо из форм издевательств. Владимир Путин согласился, что все предложения по профилактике подобной травли должны быть тщательно рассмотрены. При этом он считает, что агрессивное поведение детей зачастую связано с вредным контентом в социальных сетях.
Во время заседания также обсуждался закон о СМИ-иноагентах, который, по мнению главы Союза журналистов Москвы Павла Гусева, принимался в спешке. По его словам, сейчас, по сути, любое участие журналистов в международных мероприятиях может обернуться попаданием в реестр.
— Без всякого предупреждения выносится решение, что ты иноагент. Причем это делает Минюст, который вообще не знает специфику работы СМИ. Наверное, имеет смысл, чтобы суд принимал это решение, и сначала выносил бы предупреждение, а уже в случае нарушений присваивал бы статус, — сказал Павел Гусев.
Владимир Путин согласился подробно обсудить этот закон с профессиональным сообществом.
Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с участниками заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
— Нам нужно только защитить себя от возможного вмешательства в наши внутренние дела со стороны, нам нужно защитить себя от того, чтобы кто-то использовал какие бы то ни было инструменты внутри России для того, чтобы достигать своих целей, ничего не имеющих общего с нашими интересами. Вот, о чем идет речь, — пояснил президент.
Между тем, он напомнил о плохом отношении к российским журналистам за границей, где их вызывают на допросы, а за неявку им грозит и вовсе тюремное заключение.
— Совет по правам человека подготовил поправки в российское законодательство. И юристы Союза журналистов также подготовили поправки. Будем надеяться, что законодатели воспримут эти предложения, — заявил «Известиям» председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. — Несмотря на то, что говорят, в России свободы слова нет, я считаю, что у нас с этим, если взять общемировой уровень, всё в порядке. Потому что в нашем информационном поле работают все, кто захочет. Даже если вдруг они оказались в реестре иноагентов, это не мешает им говорить всё, что они хотят, если это не переходит границы гражданского или уголовного кодекса.
Также на встрече президенту предложили открыть больницу для бездомных. По оценкам общественных организаций, в Москве и Подмосковье сейчас от 80 до 100 тыс. граждан без места жительства.
— Кто-то из них, понятно, сам выбрал такую жизнь, а кто-то просто стал жертвой обстоятельств. Как бы там ни было, все они сейчас — особенно сейчас — сталкиваются с проблемами в получении плановой медицинской помощи, — сказала участница встречи с президентом Марина Ахмедова. — Мы знаем случаи, когда бездомные люди просто умирали на улице в мучениях от онкологии, потому что они не могли получить в больнице обезболивания. Мы точно знаем случаи, когда бездомных женщин с онкологией выписывали из больницы с кровотечением, просто затампонировав это кровотечение, со словами: «Обращайтесь по месту жительства».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Владимир Путин в целом поддержал идею открытия такой больницы. При этом очевидно, что потребуется не одно, а несколько таких учреждений в разных регионах страны.
— Для любого человека, занимающегося муниципальной, государственной службой, сегодняшнее состояние не может не порождать чувство стыда за то, что у нас происходит, — констатировал президент. — О чиновничьей черствости мы часто говорим, [но] это зависит от конкретных людей. У нас чиновников достаточно много — людей совестливых, сознательных, с чувством ответственности за то, чем они занимаются, — но есть разные, конечно.
От коронавируса до китов
Также на заседании затрагивался вопрос, связанный с введением QR-кодов в транспорте и общественных местах. В ближайшее время Госдума должна рассмотреть соответствующие законопроекты. По мнению президента, в России нужно обойтись без «опрометчивых решений» в данном вопросе. При этом, по его словам, закон носит рамочный характер и должен быть дополнительно проработан в регионах.
— Нужно быть очень аккуратными при этих решениях. Перед тем как принимать ограничения, связанные с использованием транспортных средств, мы должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет. И посмотреть, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей, с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся, — отметил глава РФ.
Председатель СПЧ Валерий Фадеев, в свою очередь, предложил выдавать QR-коды всем гражданам с высоким титром антител.
Фото: ТАСС/Егор Алеев
— Кто в соответствии с законопроектом получит QR-коды? Вакцинированные, переболевшие — это понятно. Но в жизни есть много разных ситуаций и обстоятельств: немало людей, которым противопоказана вакцинация по состоянию здоровья. Или пример: у меня есть знакомый, переболевший больше года назад, но у него сохраняется высокий уровень антител. Нужна ли ему прививка? — задался вопросом Валерий Фадеев.
Кроме того, есть люди, перенесшие инфекцию, но не обратившиеся к медикам, добавил он. При этом не все поступили таким образом в силу личной безответственности. Некоторым россиянам, которые переносили болезнь легко, сами специалисты рекомендовали оставаться просто дома, чтобы не перегружать систему здравоохранения в период пиков распространения заболеваемости, подчеркнул он. Помимо этого, нельзя забывать и о том, что не у всех жителей страны есть смартфоны.
— Вопрос вокруг QR-кодов и вакцинации сейчас интересует не только россиян, но и граждан остальных стран. Везде применяется, по сути, аналогичный подход в борьбе с пандемией. И здесь важно быть очень аккуратным при принятии тех или иных решений, потому что многие задаются вопросом: «почему я должен потерять работу из-за вакцины» или «почему меня не пускают в некоторых регионах в торговые центры или другие места». То есть это очень тонкая грань между борьбой с инфекцией, которая ежедневно уносит тысячи жизней, и соблюдением прав человека, — отметила в беседе с «Известиями» доктор публичного права, приглашенный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Карин Беше-Головко.
На встрече поднимались и другие важные темы. В частности, Владимир Путин поддержал идею запрета вылова китообразных в культурно-развлекательных целях.
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
— Обеспечить приемлемые условия для содержания китообразных в неволе просто невозможно. В дикой природе они живут группами, каждый день проплывают сотни километров, охотятся. Минприроды России поддержало законопроект о запрете вылова китообразных в культурных и просветительских целях, — сказал «Известиям» глава Минприроды Александр Козлов.
Между тем, на 14 декабря в Госдуме запланировано второе чтение законопроекта о запрете промышленного лова китов. По мнению зоозащитников, законопроект — полезный, однако в нем на данный момент нет главного — запрета на отлов китообразных в так называемых «культурно-просветительских и учебных целях».
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