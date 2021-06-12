«За последнюю неделю ситуация резко осложнилась»: в Москве объявили «длинные выходные» до 20 июня для борьбы с COVID-19

В Москве период с 15 по 19 июня объявлен нерабочим в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Таким образом, жителей столицы ожидают «длинные выходные» продолжительностью девять дней — с 12 по 20 июня. Вместе с тем в городе приостанавливается ночная работа предприятий общепита и различных развлекательных заведений, временно закрываются детские игровые комнаты и фуд-корты в ТЦ. Кроме того, в парках нельзя будет воспользоваться аттракционами, спортплощадками и пунктами проката. Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что принятое решение поможет справиться с ростом заболеваемости — 12 июня в городе зафиксировали максимальный суточный прирост заболевших с 26 декабря 2020 года. Вдобавок градоначальник призвал москвичей активнее вакцинироваться.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в городе режим нерабочих дней с сохранением заработной платы в период с 15 по 19 июня. Градоначальник подписал соответствующий указ в целях профилактики заболевания COVID-19.

«С началом летнего сезона значительно увеличились поток туристов и активность самих горожан. В то же время погода пока больше напоминает весну, чем лето. И, похоже, что сезонный эпидемиологический пик сдвинулся с мая на июнь. За последнюю неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции резко осложнилась. Количество вновь выявленных заболевших COVID-19 подскочило до пиковых значений прошлого года», — заявил Собянин.

Таким образом, «длинные выходные» в российской столице продлятся девять дней — с 12 по 20 июня.

По словам мэра, решение затронет все предприятия и организации, которые обычно не работают по воскресеньям, кроме тех, что имеют критически важное значение для обеспечения функционирования городской инфраструктуры, а также кроме предприятий оборонно-промышленного комплекса и некоторых других стратегических отраслей.

Помимо этого, с 13 по 20 июня вводится ряд ограничений. Так, в Москве приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах, запрещается ночная работа (с 23:00 до 06:00) заведений общественного питания (рестораны, кафе, бары), ночных клубов, караоке, боулингов, дискотек и других развлекательных заведений. Вдобавок, закрываются аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений, расположенные в крупных городских парках и на природных территориях — там можно будет только гулять.

«Длинные выходные» помогут справиться с ростом заболеваемости только в том случае, если каждый из нас проявит в эти дни максимальную осторожность. И конечно, надо активнее вакцинироваться. Пока мы не обеспечим действительно массовую вакцинацию, город будет постоянно лихорадить. Все пункты вакцинации в выходные дни будут работать, приходите», — заявил Собянин.

В Москве за последние сутки выявлено 6701 новых случаев заболевания коронавируса — это максимум с 26 декабря 2020 года. В общей сложности с начала пандемии в российской столице было зарегистрировано 1 227 013 случаев COVID-19.

АГН «Москва»

© Александр Авилов

Статистика COVID-19

В России 11-й день подряд (со 2 июня) увеличивается показатель суточного прироста заболевших коронавирусной инфекцией. За последние сутки в стране зарегистрировали 13 510 новых больных с COVID-19.

«Вирус никуда не делся. Необходимо быть предельно осторожными, беречь себя, своё здоровье, окружающих, соблюдать меры предосторожности, чаще мыть руки, использовать санитайзеры, использовать маски, где нужно — перчатки. Мы столкнулись с серьёзным вызовом, поэтому очень важно внимательное, ответственное отношение и понимание того, что опасность рядом», — заявил RT глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По числу выявленных случаев лидируют, помимо Москвы, Московская область (889) и Санкт-Петербург (867).

В общей сложности в РФ с начала пандемии зафиксировано 5 193 964 случая заболевания COVID-19. По этому показателю в мире Россия занимает шестое место, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Мировыми лидерами антирейтинга являются США (33,4 млн), Индия (29,4 млн), Бразилия (17,3 млн), Франция (5,8 млн) и Турция (5,3 млн).

Между тем в России за минувшие 24 часа были выписаны 9986 человек, а за весь период число выздоровевших достигло 4 792 169. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний за последние сутки умерли 399 пациентов. Всего в стране жертвами коронавирусной инфекции стали 126 073 человека.

Добавим, что в мире с начала пандемии от COVID-19 погибли свыше 3,7 млн человек. Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в США (599 тыс.), Бразилии (484 тыс.), Индии (367 тыс.), Мексике (229 тыс.) и Перу (188 тыс.).

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в РФ выполнено свыше 142,3 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 407 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 552,7 тыс. человек.

Эпидситуация в регионах

В Карелии вновь вводят ряд ограничений по коронавирусу из-за ухудшения эпидситуации, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

«Коронавирус в Карелии, впрочем, как и во всём мире, пока не сдаёт свои позиции. Более того, в последнее время мы отмечаем ухудшение эпидемиологической ситуации в нашей республике и увеличение числа больных коронавирусом среди детей до 17 лет. В первую очередь среди дошкольников. Кроме того, в Карелии выявлены случаи новых штаммов инфекции — южноафриканский, британский и новый северо-западный штамм. Учитывая это, вынуждены ввести в Карелии дополнительные противоэпидемические меры», — написал он в соцсети Facebook.

В частности, работодателям рекомендуется переводить сотрудников на дистанционный формат работы, а организаторам массовых мероприятий поручено обеспечить контроль за соблюдением социального дистанцирования и использованием средств индивидуальной защиты. Вдобавок, с 15 июня в органах исполнительной власти вводится специальный режим работы — в кабинете может находиться только один не переболевший и не вакцинировавшийся работник.

Вместе пресс-служба правительства Ленинградской области сообщила о кончине главы администрации Выборгского района Ильдара Гилязова, которого ранее госпитализировали в связи с тяжёлым течением коронавирусной инфекции, передаёт ТАСС.

«Его уважали, любили выборжане, ленинградцы. Я горжусь, что в нашей команде был такой яркий, решительный, исполненный желания работать для области человек. Глубоко скорблю о кончине Ильдара Гилязова, выражаю соболезнования его коллегам, разделяю боль огромной утраты с его семьёй, родными, близкими, со всеми ленинградцами», — заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Наши исследователи добились успеха»

В субботу, 12 июня, Владимир Путин в ходе торжественной церемонии вручения государственных премий за 2020 год и награждении Героев Труда заявил о триумфе, которого добились отечественные учёные в период пандемии.

«Мощь российской науки, российской научной школы ярко проявилась в прошлом году, когда люди всего мира именно от учёных ждали спасения от пандемии коронавируса, и наши исследователи добились успеха, можно сказать, триумфа — в кратчайшие сроки создали безопасную, эффективную вакцину от коронавируса «Спутник V», что позволило России не только обеспечить доступность вакцины для наших граждан, но и оказать жизненно важную помощь другим государствам. И это ответственность нашей страны как ведущей научной державы перед всем миром», — заявил глава государства.

Наряду с этим российский лидер наградил Государственной премией в области науки и технологий директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга. Учёный подчеркнул, что в стране необходимо продвигать и воспитывать молодых людей, решивших посвятить жизнь науке.

«Этот сплав профессионализма с молодостью позволяет создавать высокоточное оружие. Мы очень эффективно защищаем от бесконечных вызовов громадного мира патогенных микроорганизмов, которые мы победим. И победим, потому что наша страна располагает самой эффективной и наиболее хорошо подготовленной армией «охотников за микробами», которая может защитить как свою страну, так и весь мир», — цитирует его ТАСС.

Александр Гинцбург и Владимир Путин

© Кадр: видео RT

Кроме того, накануне на портале правовой информации был опубликован президентский указ, из которого следует, что госнаграды получат медработники центров Гамалеи и Чумакова, причастные к созданию вакцин «Спутник V» и «КовиВак», а также сотни сотрудников медицинских и научных учреждений за большой вклад с борьбу с пандемией.

Отметим, что «Спутник V» и «КовиВак» — две из четырёх отечественных вакцин, которые уже зарегистрированы в России. Также одобрение на применение в стране получили «ЭпиВакКорона» и «Спутник Лайт».