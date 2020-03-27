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За помощью русских Европа встаёт в очередь. Место заняла Сербия

27 марта 2020, 11:35  •  232 • В мире
На фоне борьбы с коронавирусом за помощью к России обратилось правительство Сербии. Соответствующий запрос в Москву направило сербское Министерство внутренних дел.
Об этом в четверг, 26 марта, сообщил национальный телеканал РТС. Как отмечается, за помощью Белград обратился в рамках межправительственного соглашения о чрезвычайном гуманитарном реагировании.
Соответствующий запрос направило Министерство внутренних дел Сербии.
Это второе европейское государство, которому наша страна сможет оказать помощь в борьбе с пандемией коронавируса, охватившей почти весь мир. Ранее Россия оказалась одной из немногих стран, делом поддержавших Италию, особенно сильно страдающую от пандемии нового коронавируса: на выручку итальянцам направлено 14 самолётов Ил-76 с военными специалистами, а также с диагностическим и дезинфекционным оборудованием на борту
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