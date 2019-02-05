Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Глава Ростуризма сам попросился в отставку - СМИ
Почему Европа отреклась от Мадуро?
Полномочный представитель уже назначен: В Польше создают армию для защиты своего...
Служба в армии и декрет не войдут в пенсионный стаж
Главная / Политика

За полгода Россия более 19 тысяч раз просила Google удалить контент

05 февраля 2019, 22:54  •  78 • Политика
В первом полугодии 2018 года примерно 75% запросов на удаление контента, поступившие в Google от госорганов по всему миру, поступили из России. За это время различные государственные органы и службы России подали в Google свыше 19 тысяч запросов на удаление контента.
Так, в докладе Transparency Report, регулярно выпускаемом компании, говорится о 19192 запросах на удаление контента, поступивших от представителей российских властей.
При этом в большинстве случаев Google просили удалить информацию о товарах и услугах, подпадающих под действие специальных законов. Такое требование содержалось в 57% запросов.
В 18% случаев компанию просили встать на защиту авторских прав. В 11% — запросы были обусловлены соображениями национальной безопасности. Еще 6% запросов касались материалов про употребление наркотиков.
Примечательно, что лишь 94 заявки из почти 20 тысяч касались критики российских властей.
Обо всем этом пишет РБК.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


78
Источник
Похожие новости
05 февраля 2019, 16:24
Нефть, как оружие для "смены режима": Венесуэла переживает санкционный удар США
05 февраля 2019, 00:09
Не выходил на связь с 26 января: Полиция Украины объявила в розыск капитана российского "Норда"
05 февраля 2019, 19:39
Исаев извинился за сравнение Нижнего Новгорода с "болотом, где квакают лягушки"
Загрузка...
05 февраля 2019, 22:54
Убрать Медведева. Путин должен управлять всем: Киселев у Дудя предложил реформу власти
05 февраля 2019, 16:24
"Путин ждёт за углом": Порошенко пугает украинцев российским президентом
05 февраля 2019, 19:39
США понесут невосполнимые потери в случае вторжения в Венесуэлу – Мадуро
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
05 февраля 2019, 22:54
Италия против: Как Венесуэла обострила конфликт внутри ЕС? (Анна Сочина)
05 февраля 2019, 22:54
Украинские стервятники хотят закрыть солнце над Крымом
05 февраля 2019, 22:54
Похищенный в 2012 году британский журналист до сих пор в плену ИГИЛ – Guardian
05 февраля 2019, 22:54
"Этот вопрос не рассматривается": ВС России не откажутся от патрона калибра...
05 февраля 2019, 22:54
США обещают "своевременно" вывести войска из Сирии и добить "Исламское...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 января 2019, 07:39
Бал одноклеточных, которым не нужно богатство: Эксперт описал устройство США после применения "Посейдона"
31 января 2019, 03:09
"Хан" при живом президенте": Как главы республик "командовали" людьми Путина до большой "чистки"
01 февраля 2019, 18:09
Сближение закончилось "мокрыми штанами для натовского экипажа": политолог объяснил "ягнячье молчание" НАТО после маневра Су-27
02 февраля 2019, 03:54
Московская гастроль «политической проститутки» из Севастополя (Руслан Осташко)
02 февраля 2019, 15:09
Ополченца Иванова на Украине запытали до смерти
30 января 2019, 17:24
У Рауфа Арашукова оказался самый большой дом из всей кавказской элиты
30 января 2019, 04:24
"Хотелка до Курил не доросла": Проговорившемуся про базы США Абэ предложили "по-быстрому" сделать харакири
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.