За полгода Россия более 19 тысяч раз просила Google удалить контент

В первом полугодии 2018 года примерно 75% запросов на удаление контента, поступившие в Google от госорганов по всему миру, поступили из России. За это время различные государственные органы и службы России подали в Google свыше 19 тысяч запросов на удаление контента.

Так, в докладе Transparency Report, регулярно выпускаемом компании, говорится о 19192 запросах на удаление контента, поступивших от представителей российских властей.

При этом в большинстве случаев Google просили удалить информацию о товарах и услугах, подпадающих под действие специальных законов. Такое требование содержалось в 57% запросов.

В 18% случаев компанию просили встать на защиту авторских прав. В 11% — запросы были обусловлены соображениями национальной безопасности. Еще 6% запросов касались материалов про употребление наркотиков.

Примечательно, что лишь 94 заявки из почти 20 тысяч касались критики российских властей.

Обо всем этом пишет РБК.