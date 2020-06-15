За поездку в Сирию военным приходится давать взятки

Правительство выступило против повышения пенсий ветеранам боевых действий. Один из аргументов звучит так: мол, тогда ветераны боевых действий окажутся в привилегированном положении по отношению к ветеранам Великой Отечественной войны, а это несправедливо. На самом деле причина проста: в стране за последние 10 лет появилось столько обладателей звания ветерана БД, что на выплаты и льготы для всех не хватит денег. При этом число их продолжает расти благодаря кампании в Сирии. Дошло до того, что за возможность отправиться на «сирийский фронт», чтобы получить затем ветеранское удостоверение, приходится платить.

Сюжет: Армия

В декабре прошлого года Петербургский гарнизонный военный суд вынес приговор капитану 3 ранга Антону Даниловскому. Проходя службу в управлении технического обеспечения Западного военного округа, Даниловский отвечал за отбор кандидатов на поездку в Сирию. Как установило следствие, «кастинг» проходил на коммерческой основе – за возможность отправиться в командировку сержанты и прапорщики платили по 15 тыс. рублей, офицеры – по 50 тысяч.

«В Саратов!»

Очевидно, что если Даниловский получал от военнослужащих деньги за возможность отправиться на войну, то значит, те готовы были платить. Ясно почему: риск погибнуть в Сирии крайне мал, зато участие в настоящей военной кампании позволяет получить положительную отметку в послужном списке, а также различные материальные выплаты, включая «боевые» – 62 доллара в сутки. На фоне обычных офицерских зарплат такая прибавка точно не станет лишней. Кроме того, согласно действующему положению все военнослужащие, находившиеся в Сирии с сентября 2015 года, считаются ветеранами боевых действий и пользуются всеми положенными льготами. А благ немало: компенсация расходов на оплату ЖКХ, бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных клиниках, налоговые вычеты плюс пожизненная ежемесячная выплата.

Неудивительно, что из желающих поехать в Сирию выстроилась очередь. Молодые офицеры одной из частей Южного военного округа рассказывали: поначалу все обрадовались, начали даже прикидывать, сколько надо прослужить в «Саратове» (так на военном жаргоне называют Сирийскую Арабскую Республику – САР), чтобы купить квартиру. Пока не пришёл полковник, прошедший вторую чеченскую. Послушал, хмыкнул и сказал: мол, если запахло деньгами и льготами, без штабных и тыловых тут дело не обойдётся. Дай бог положенное получить. В общем, так и оказалось.

Много не дадут

В июле 2019 года прокуратура Новочеркасского гарнизона ЮВО возбудила уголовное дело в отношении подполковника из 258-го отдельного батальона связи. По версии следствия, он в течение двух лет получал с подчинённых «откаты» за направление их на службу в Сирию. Одновременно в Ленинградской области под суд пошёл офицер полка РХБЗ Глеб Исаев. Будучи начальником продовольственной и вещевой службы, Исаев пообещал сержанту-контрактнику устроить ему за 80 тыс. рублей поездку в Сирию. По возвращении из командировки тот перевёл Исаеву деньги, а затем сдал вымогателя.

Подобных случаев немало и перечислять их все нет смысла – сюжеты всегда одинаковы. Другой вопрос – почему их так много? Понятно, что предложение может возникнуть только там, где на него есть устойчивый спрос. Хотя не меньшую роль, пожалуй, играет и другой фактор – вымогательство «откатов» зачастую остаётся делом практически ненаказуемым. Так, начпрода Исаева приговорили всего лишь к штрафу. Прапорщик Сергей Понеделин, принявший от сослуживца 50 тыс. рублей за содействие в оформлении командировки, также отделался штрафом в сумме 60 тыс. рублей. Суд учёл, что он сам является ветераном боевых действий и имеет медаль за службу в Сирии. Показательную порку пока получил лишь Даниловский, и то не самую серьёзную – его приговорили к двум годам колонии. Сейчас в Петербурге гарнизонный военный суд продолжает рассмотрение дела майора Николая Заикина, который, по версии следствия, вымогал взятки у военнослужащих вместе с Даниловским, при этом именно Заикина называют организатором всей схемы. Однако, поскольку он заключил досудебное соглашение, сдав подельников, можно предполагать, что много ему не дадут.

Больше-меньше

Сирийская кампания действительно значительно увеличила количество ветеранов боевых действий. Согласно данным Росстата, только с 2015 по 2018 год это звание получили более 50 тыс. человек. Сложно сказать, все ли они получили ветеранский статус за пребывание в Сирии, – данные о численности российской группировки в САР не раскрываются. Также остаётся лишь догадываться, насколько обоснованным было присвоение ветеранского статуса. Безусловно, большинство получают его заслуженно, однако бывают и исключения.

«Система присвоения звания ветерана боевых действий несовершенна в России и требует в том числе законодательной корректировки. Удостоверение и право на льготы сегодня может получить генерал, который приехал на один день и не выезжал за пределы безопасного периметра базы, и не получить реально воевавший солдат, который с автоматом в руках шёл в атаку», – отмечал военный эксперт Александр Перенджиев.

В мае 2018 года над Средиземным морем разбился Су-30, вылетевший с авиабазы Хмеймим. Состояние самолёта не вызывало нареканий, а пилотировавший его майор Альберт Давидян считался опытным лётчиком. Вот почему сразу возникли подозрения, что в ситуации с падением Су-30 что-то нечисто. При этом Давидян почему-то не стал катапультироваться, хотя имел для этого все возможности. Позже стало известно, что в самолёте, по всей видимости, находился посторонний – офицер из штаба ВКС. Так бывает, когда надо обеспечить штабному «вылет» – его потом можно будет представить как участие в боевом задании. Однако во время полёта произошла нештатная ситуация. Катапультирование на малых высотах очень рискованно, неподготовленный человек однозначно рискует разбиться. Потому Давидян и не стал покидать самолёт, спасая жизнь пассажира.

Тем временем складывается впечатление, что в Минобороны, с одной стороны, увеличивают численность ветеранов боевых действий, с другой – препятствуют росту статистики. Год назад экипаж вспомогательного судна «Антей» в полном составе подал в суд на командование Северного флота, добиваясь получения статуса ветеранов боевых действий. Однако суд решил, что раз моряки лично не сражались с террористами, то и ветеранский статус им не положен. Позже в аналогичной ситуации оказался экипаж подводной лодки, выполнявший ракетные стрельбы по экстремистам.

Тем временем

Отделение Пенсионного фонда России по Амурской области потребовало от ветеранов боевых действий на острове Даманский в 1969 году вернуть выплаты, которые были перечислены им в честь 75-й годовщины Победы СССР в Великой Отечественной войне. Как заявили в ПФР, 75 тыс. рублей были перечислены им по ошибке – мол, выплата положена только участникам Великой Отечественной. Однако ветераны посчитали, что чиновники просто неверно интерпретировали президентский указ, и возвращать деньги отказались.

В результате запахло судом. Лишь после того как новость попала в федеральные СМИ, амурские чиновники сообразили, что скандал им точно ни к чему – а ну как какое-нибудь «Время покажет» раздует историю об оскорблении ветеранов? Так и партбилет положить можно…

В итоге губернатор края Василий Орлов заявил, что возвращать деньги даманцам не придётся. Каким именно образом будет урегулирован вопрос с выплатой, не сообщается.

Численность ветеранов боевых действий в РФ:

Противостояние США и Китая в Европе 2005-й – 878 081 2006-й – 1 023 400 2007-й – 1 097 482 2008-й – 1 140 639 2009-й – 1 177 219 2010-й – 1 209 037 2011-й – 1 238 820 2012-й – 1 270 661 2013-й – 1 290 629 2014-й – 1 296 235 2015-й – 1 312 071 2016-й – 1 323 472 2017-й – 1 335 776 2018-й – 1 368 156 Источник: Росстат

Если подходить строго, то в действительности ветеранов в стране должно быть намного больше. Так, до сих пор этого звания лишены военнослужащие, принимавшие участие в многочисленных необъявленных войнах, которые вёл СССР. В 2011 году право на получение пенсий было одобрено для участников боевых действий в Анголе, Мозамбике и Эфиопии. Однако, как писал ветеран кампании в Анголе Сергей Коломнин, по факту вышел пшик. Так, по данным Минобороны, под действие этого закона подпало всего 159 человек. Хотя в своё время только по линии 10-го Управления ГШ ВС СССР с 1975 по 1991 год через Анголу «прошли» 10 985 генералов, офицеров, прапорщиков и рядовых.