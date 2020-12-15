За поджог офиса ПР и убийства на майдане Татьяну Черновол вызывают в суд • 123 • Украина

Сегодня активистке майдана и экс-депутату от партии «Народный фронт» Татьяне Черновол вручат обвинительный акт за поджог офиса Партии Регионов, в котором сгорел человек – инженер Владимир Захаров. По злой иронии судьбы его внесли в списки «Небесной сотни».



О повестке в суд сообщила сама Черновол на своей странице в Фейсбук. По словам подруги Пашинского (один из силовиков майдана, экс-глава Комитета ВР по национальной безопасности), 15 декабря ей вручат обвинение по делу об убийстве работника офиса «Партии регионов» в феврале 2014 года.



«Сегодня в 15:00 мне вручают обвинения за активное участие в Революции Достоинства. Против меня сфальсифицировали обвинения в убийстве. Я никого не убивала, это расправа надо мной и акт устрашения других участников Революции Достоинства за их активную государственную позицию и страх власти перед новым Майданом», - заявила она.



«Фронтовичка» отметила, что обвинение означает, что следствие завершено и дело идет в суд.



О подозрении в поджоге офиса регионалов Черновол сообщили еще летом нынешнего года следователи ГБР.



«Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, сообщили о подозрении народному депутату Украины VIII созыва. Ее подозревают в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенного по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины)», - так официально звучала прелюдия к обвинению.



Украинские «фэбээровцы» напомнили, что 18 февраля 2014 года подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, в которой находился офис одной из политических партий. В результате пожара погиб работник офиса ПР. Правда, погиб инженер Захаров не задохнувшись в дыму: его с особой жестокостью забили железной трубой те, кого привела Черновол – активисты в балаклавах.



В апреле нынешнего года следователи ГБР провели обыски в доме активистки майдана, где нашли арсенал оружия, патроны, ножи, а также вещи, «которые имеют доказательственное значение для расследования». Сама Татьяна Черновол вопила об издевательстве над вдовой с малолетними детьми. А также назвала действия сотрудников ГБР антимайданом в действии. А ее побратимы, вроде журналиста Княжицкого пытались вызвать жалость к «героине».



«Обыскивают Таню по делу Майдана. Они тогда ее недобили – хотят сейчас. Конечно, это нужно делать в 6 утра. Ищут штаны и шлем, в которых она на Майдане ходила. Представляю лица ее детей, наблюдающих за действиями этой орды в собственном доме. Татьяну сейчас особо некому защитить. Муж ее Николай погиб на фронте. А где в это время были эти штемпы в кепках, которые на рассвете к ней приперлись?», - негодовал коллега-нардеп.



Сама Черновол после этих обвинений начала позировать в красном платье и с автоматом, как бы намекая, что готова отстреливаться до последнего патрона. Причем, стрелять обещала в судей и следователей ГБР. И сама Татьяна, и ее побратимы прекрасно понимают, что участие в поджоге офиса ПР и убийстве человека – это очень непростое преступление.



Дело в том, что ним виднеются уши западных организаторов госпереврота. Неадекватная журналистка Черновол была просто прикрытием операции по изъятию финансовых документов партии регионов, точнее – «черной бухгалтерии». А руководили спецоперацией грузинские спецы, которых пригласил в Украину экс-президент Грузии, большой друг Порошенко Михаил Саакашвили. Оружием грузинских стрелков лично снабдили будущий спикер Парубий и потенциальный глава комитета Рады по вопросам обороны, по совместительству, интимный друг Черновол - Сергей Пашинский. Именно грузины отдавали команды, проводили обыски людей, спасавшихся от пожара: искали какие-то документы.



Отметим, что как раз после разгрома партийного офиса ПР у первого зампреда СБУ Трепака появились копии так называемой «амбарной книги Партии регионов». В объемном талмуде были расписки политиков, журналистов, депутатов в получении крупных сумм. В том числе там были и расписки Пола Манафорта, сыгравшие решающую роль в деле об отстранении его от руководства избирательной компанией Дональда Трампа.



«Вот именно этот «темный слой» событий шестилетней давности надо расследовать, а не безумные выходки официальной шизофренички», - прокомментировал ситуацию блогер Александр Зубченко.



Именно поэтому Татьяна Черновол и ее кураторы так боятся раскрутки этого дела: может всплыть информация, которая прольет свет на выборы в США в 2016-м году. Да и в 2020-м тоже. Выяснится, что ради шельмования кандидата Трампа представители Демпартии не останавливались ни перед чем, даже перед убийствами. Ведь добытая Таней Черновол «амбарная книга ПР» легла в основу «травли» кандидата в президенты США. Примечательно, что вызов в суд активистки майдана совпадает с голосованием выборщиков США. Не исключено, что продолжение «судилища» над журналисткой со справкой закончится в американских судебных инстанциях.



Почему власти Украины именно сейчас взялись за раскрутку этого дела? С одной стороны, это элемент сопротивления попыткам хозяев получить контроль над судебной системой независимой державы (скандал с КСУ одна из частей этого пазла), что сделает Зеленского бесполезной фигурой и приведет к его отстранению. С другой - Зеленского крайне пугает реваншизм Петра Порошенко и рост рейтингов его политической силы. ЕС реально стала победителем местных выборов, и сейчас укрепляет позиции. Это небезопасно для гаранта, ведь экс-президент открыто говорит о новом майдане и возвращении к власти. Ну, и конечно, шоу с Таней Черновол отвлечет внимание общественности от дележа бюджетного пирога, намеченного на этой неделе. Пока депутаты и министры в ручном режиме будут делить государственные деньги, украинцы до хрипоты будут спорить о степени наказания активистки майдана, которая все равно отвертится от суда – ведь у нее есть справка о шизофрении.

Сегодня активистке майдана и экс-депутату от партии «Народный фронт» Татьяне Черновол вручат обвинительный акт за поджог офиса Партии Регионов, в котором сгорел человек – инженер Владимир Захаров. По злой иронии судьбы его внесли в списки «Небесной сотни».О повестке в суд сообщила сама Черновол на своей странице в Фейсбук. По словам подруги Пашинского (один из силовиков майдана, экс-глава Комитета ВР по национальной безопасности), 15 декабря ей вручат обвинение по делу об убийстве работника офиса «Партии регионов» в феврале 2014 года.«Сегодня в 15:00 мне вручают обвинения за активное участие в Революции Достоинства. Против меня сфальсифицировали обвинения в убийстве. Я никого не убивала, это расправа надо мной и акт устрашения других участников Революции Достоинства за их активную государственную позицию и страх власти перед новым Майданом», - заявила она.«Фронтовичка» отметила, что обвинение означает, что следствие завершено и дело идет в суд.О подозрении в поджоге офиса регионалов Черновол сообщили еще летом нынешнего года следователи ГБР.«Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, сообщили о подозрении народному депутату Украины VIII созыва. Ее подозревают в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенного по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины)», - так официально звучала прелюдия к обвинению.Украинские «фэбээровцы» напомнили, что 18 февраля 2014 года подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, в которой находился офис одной из политических партий. В результате пожара погиб работник офиса ПР. Правда, погиб инженер Захаров не задохнувшись в дыму: его с особой жестокостью забили железной трубой те, кого привела Черновол – активисты в балаклавах.В апреле нынешнего года следователи ГБР провели обыски в доме активистки майдана, где нашли арсенал оружия, патроны, ножи, а также вещи, «которые имеют доказательственное значение для расследования». Сама Татьяна Черновол вопила об издевательстве над вдовой с малолетними детьми. А также назвала действия сотрудников ГБР антимайданом в действии. А ее побратимы, вроде журналиста Княжицкого пытались вызвать жалость к «героине».«Обыскивают Таню по делу Майдана. Они тогда ее недобили – хотят сейчас. Конечно, это нужно делать в 6 утра. Ищут штаны и шлем, в которых она на Майдане ходила. Представляю лица ее детей, наблюдающих за действиями этой орды в собственном доме. Татьяну сейчас особо некому защитить. Муж ее Николай погиб на фронте. А где в это время были эти штемпы в кепках, которые на рассвете к ней приперлись?», - негодовал коллега-нардеп.Сама Черновол после этих обвинений начала позировать в красном платье и с автоматом, как бы намекая, что готова отстреливаться до последнего патрона. Причем, стрелять обещала в судей и следователей ГБР. И сама Татьяна, и ее побратимы прекрасно понимают, что участие в поджоге офиса ПР и убийстве человека – это очень непростое преступление.Дело в том, что ним виднеются уши западных организаторов госпереврота. Неадекватная журналистка Черновол была просто прикрытием операции по изъятию финансовых документов партии регионов, точнее – «черной бухгалтерии». А руководили спецоперацией грузинские спецы, которых пригласил в Украину экс-президент Грузии, большой друг Порошенко Михаил Саакашвили. Оружием грузинских стрелков лично снабдили будущий спикер Парубий и потенциальный глава комитета Рады по вопросам обороны, по совместительству, интимный друг Черновол - Сергей Пашинский. Именно грузины отдавали команды, проводили обыски людей, спасавшихся от пожара: искали какие-то документы.Отметим, что как раз после разгрома партийного офиса ПР у первого зампреда СБУ Трепака появились копии так называемой «амбарной книги Партии регионов». В объемном талмуде были расписки политиков, журналистов, депутатов в получении крупных сумм. В том числе там были и расписки Пола Манафорта, сыгравшие решающую роль в деле об отстранении его от руководства избирательной компанией Дональда Трампа.«Вот именно этот «темный слой» событий шестилетней давности надо расследовать, а не безумные выходки официальной шизофренички», - прокомментировал ситуацию блогер Александр Зубченко.Именно поэтому Татьяна Черновол и ее кураторы так боятся раскрутки этого дела: может всплыть информация, которая прольет свет на выборы в США в 2016-м году. Да и в 2020-м тоже. Выяснится, что ради шельмования кандидата Трампа представители Демпартии не останавливались ни перед чем, даже перед убийствами. Ведь добытая Таней Черновол «амбарная книга ПР» легла в основу «травли» кандидата в президенты США. Примечательно, что вызов в суд активистки майдана совпадает с голосованием выборщиков США. Не исключено, что продолжение «судилища» над журналисткой со справкой закончится в американских судебных инстанциях.Почему власти Украины именно сейчас взялись за раскрутку этого дела? С одной стороны, это элемент сопротивления попыткам хозяев получить контроль над судебной системой независимой державы (скандал с КСУ одна из частей этого пазла), что сделает Зеленского бесполезной фигурой и приведет к его отстранению. С другой - Зеленского крайне пугает реваншизм Петра Порошенко и рост рейтингов его политической силы. ЕС реально стала победителем местных выборов, и сейчас укрепляет позиции. Это небезопасно для гаранта, ведь экс-президент открыто говорит о новом майдане и возвращении к власти. Ну, и конечно, шоу с Таней Черновол отвлечет внимание общественности от дележа бюджетного пирога, намеченного на этой неделе. Пока депутаты и министры в ручном режиме будут делить государственные деньги, украинцы до хрипоты будут спорить о степени наказания активистки майдана, которая все равно отвертится от суда – ведь у нее есть справка о шизофрении. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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