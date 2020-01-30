За подтверждение полномочий России в ПАСЕ единогласно выступили более половины делегаций

СТРАСБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Более половины из присутствовавших в среду вечером в зале заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы национальных делегаций единогласно выступили за подтверждение полномочий российских законодателей. Об этом свидетельствуют результаты голосования, опубликованные на сайте ассамблеи.

Так, из 33 делегаций 18 единогласно поддержали коллег из РФ: Германия, Италия, Австрия, Швейцария, Кипр, Финляндия, Франция, Исландия, Люксембург, Норвегия, Сербия, Армения, Азербайджан. С ними были солидарны парламентарии из Сан-Марино, Греции, Монако, Андорры и Бельгии (по одному человеку от каждой страны).

Мнения разделились внутри делегаций Чехии, Испании, Молдавии, Нидерландов, Словакии и Великобритании. Преимущественно за ратификацию полномочий российских парламентариев проголосовали турецкие депутаты. В делегации Швеции, выступившей в основном против возможности полноценного диалога с РФ на площадке ПАСЕ, голос за него отдал только член шведской Левой партии Момоду Малькольм Джаллоу. Воздержались при голосовании Албания и Дания.

В целом в поддержку резолюции о подтверждении полномочий российской делегации высказались 96 депутатов, 44 были против, семь воздержались.

"Возобладал конструктивный и здравый подход. Группа "Балтик плюс" (созданная Украиной с участием также Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии - прим. ТАСС) снова осталась в меньшинстве в своей оголтелой русофобской истерии", - прокомментировал решение ПАСЕ глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Будем продолжать эффективно работать на парламентской площадке самой широкоохватной европейской организации", - пообещал он.