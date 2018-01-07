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За подстрекательство к беспорядкам: в Иране задержан экс-президент страны Махмуд Ахмадинежад
07 января 2018, 18:54 • 335 • В мире
В Иране задержан бывший президент страны Махмуд Ахмадинежад. Власти исламской республики обвиняют его в поддержке антиправительственных протестов и разжигании беспорядков. В то же время правоохранительные органы отпустили под залог большинство задержанных участников демонстраций. О том, как развивается ситуации в Иране, — в материале RT.
AFP
Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад задержан правоохранительными органами страны за поддержку антиправительственных протестов. Об этом сообщила газета Al-Quds Al-Arabi со ссылкой на источники в Тегеране.
По данным издания, бывшего иранского президента задержали во время его поездки в город Шираз. Это было сделано с одобрения верховного руководителя и духовного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи.
В четверг, 4 января, Ахмадинежад, выступая перед митингующими в городе Бушер на юге Ирана, раскритиковал действующего президента Хасана Рухани и его правительство, а также выразил свою поддержку демонстрантам.
«Некоторые из нынешних чиновников живут вдали от проблем людей и ничего не знают о реальной жизни общества... Иран сегодня страдает от бесхозяйственности, а не от отсутствия экономических ресурсов», — сказал бывший президент.
Иранские власти оценили его слова как подстрекательство к беспорядкам.
В то же время руководство страны распорядилось выпустить под залог большинство демонстрантов, задержанных во время беспорядков. Об этом заявил официальный представитель сил внутренней безопасности исламской республики Саид Монтазер аль-Махди.
«Большинство граждан, которые были вовлечены (митингующими. — RT), освобождены под залог... Те, кто оскорбил исламскую республику, ... зачинщики беспорядков находятся под стражей и предстанут перед судом», — приводит его слова ТАСС.
В полиции также сообщили об освобождении большинства ранее задержанных, при этом отметив, что под стражей остались «главные виновники» и «саботажники».
Между тем власти Ирана полностью сняли блокировку с мессенджера Telegram, введённую во время антиправительственных митингов.
Ранее решение ограничить доступ к Telegram было принято в Тегеране после отказа администрации мессенджера закрыть ряд Telegram-каналов, в которых участники демонстрации обменивались данными о предстоящих акциях протеста.
Протесты в Иране
Напомним, массовые демонстрации в Иране начались 28 декабря в городе Мешхед на северо-востоке страны. Затем протестная акция распространилась и на другие населённые пункты исламской республики, включая Тегеран, Исфахан и Решт. Причиной митингов стало недовольство жителей экономической ситуацией в стране. Однако вскоре повестка сменилась на политическую. Иранские власти считают, что демонстрации вызваны не только внутренними проблемами, но и подстрекательством со стороны других стран.
Протестные акции вылились в столкновения с полицией. В результате стычек, по последним данным, погибли не менее 20 человек, сотни были задержаны.
3 января в стране прошёл проправительственный митинг — поддержать аятоллу Али Хаменеи вышли тысячи иранцев.
В тот же день командующий КСИР (Корпусом стражей исламской революции. — RT) генерал Мохаммад Али Джаафари заявил, что смута в Иране завершилась.
При этом в стране продолжаются мирные демонстрации в поддержку правительства, участники которых осуждают протесты. Так, акции прошли в провинциях Тегеран и Семнан на севере страны, Керман — на юге и Илам — на западе. По мнению сторонников правительства, протестные движения были спровоцированы «врагами страны». Участники также скандировали лозунг «Позор тем, кто прислуживает США».
Генпрокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери обвинил в дестабилизации обстановки в государстве Соединённые Штаты, Израиль и Саудовскую Аравию. По его словам, эти страны создали специальную группу для организации беспорядков в исламской республике.
Монтазери отметил, что заговор, получивший название «Доктрина последовательной конвергенции», был разработан на основе данных, сбор которых вёлся на протяжении многих лет.
Изначально Вашингтоном и союзниками, по его словам, рассматривались два варианта развития событий, реализованные ранее в Тунисе и Ливии.
«Они предложили две модели развития событий, названные «Тунис» и «Ливия», и наконец выбрали последний, который должен был создать волнения извне. Они подготовили две операционные ячейки в Эрбиле (Ирак) и в центре Афганистана, которые должны были влить такфиристских террористов ИГ* в поток этих беспорядков», — заявил прокурор.
Реакция США
Тем временем 5 января в Совбезе ООН состоялось созванное по инициативе США заседание по ситуации в Иране. В ходе него постпред Соединённых Штатов Никки Хейли заявила, что действия Тегерана «взяли на карандаш» из-за протестов.
«Иранский режим взяли на карандаш. Теперь весь мир следит за вами», — сказала американский дипломат в ходе заседания.
При этом дипломаты ряда стран указали, что прошедшие в стране беспорядки — внутреннее дело исламской республики, которое не должно обсуждаться на международной площадке.
Постпред России при ООН Василий Небензя предположил, что у Соединённых Штатов «аллергия на Иран».
«Такое впечатление, что необъяснимая рационально аллергия на эту страну застилает глаза в оценке происходящих там событий, и желаемое выдаётся за действительное», — добавил он.
Дипломат отметил, что Вашингтон не раз злоупотреблял площадкой ООН и подрывал авторитет Совбеза, добавив, что выбранная американской стороной для созыва СБ тема не относится к уставным прерогативам органа.
О злоупотреблении США правами постоянного члена Совбеза ООН заявил и иранский постпред Голямали Хошру. Он подчеркнул, что протесты в стране являются внутренним делом исламской республики и не могут быть предметом обсуждения на международной площадке.
«Исключительно внутренние дела нации, в нашем случае протесты, не являются предметом обсуждения в самом важном мировом органе безопасности», — сказал Хошру.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил уважение жителям Ирана, «пытающимся бороться с коррумпированным правительством», и пообещал оказать поддержку, «когда придёт время».
«Вы увидите огромную поддержку со стороны Соединённых Штатов в подходящий момент!» — написал он в Twitter.
Он также обвинил иранский режим в жестокости, коррупции и поддержке терроризма.
«Народ Ирана наконец выступает против жестокого и коррумпированного иранского режима. Все деньги, которые Обама так безрассудно отдал им, были использованы для поддержки терроризма и попали в их карманы. У людей мало еды, высокий уровень инфляции, не соблюдаются права человека. США продолжают следить!» — сообщил глава Белого дома.
При этом в МИД России предостерегли США от вмешательства во внутренние дела Ирана.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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