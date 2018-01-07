За подстрекательство к беспорядкам: в Иране задержан экс-президент страны Махмуд Ахмадинежад

В Иране задержан бывший президент страны Махмуд Ахмадинежад. Власти исламской республики обвиняют его в поддержке антиправительственных протестов и разжигании беспорядков. В то же время правоохранительные органы отпустили под залог большинство задержанных участников демонстраций. О том, как развивается ситуации в Иране, — в материале RT.

Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад задержан правоохранительными органами страны за поддержку антиправительственных протестов. Об этом сообщила газета Al-Quds Al-Arabi со ссылкой на источники в Тегеране.

По данным издания, бывшего иранского президента задержали во время его поездки в город Шираз. Это было сделано с одобрения верховного руководителя и духовного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи.

В четверг, 4 января, Ахмадинежад, выступая перед митингующими в городе Бушер на юге Ирана, раскритиковал действующего президента Хасана Рухани и его правительство, а также выразил свою поддержку демонстрантам.

«Некоторые из нынешних чиновников живут вдали от проблем людей и ничего не знают о реальной жизни общества... Иран сегодня страдает от бесхозяйственности, а не от отсутствия экономических ресурсов», — сказал бывший президент.

Иранские власти оценили его слова как подстрекательство к беспорядкам.

В то же время руководство страны распорядилось выпустить под залог большинство демонстрантов, задержанных во время беспорядков. Об этом заявил официальный представитель сил внутренней безопасности исламской республики Саид Монтазер аль-Махди.

«Большинство граждан, которые были вовлечены (митингующими. — RT), освобождены под залог... Те, кто оскорбил исламскую республику, ... зачинщики беспорядков находятся под стражей и предстанут перед судом», — приводит его слова ТАСС.

Акция протеста в Иране

Reuters

В полиции также сообщили об освобождении большинства ранее задержанных, при этом отметив, что под стражей остались «главные виновники» и «саботажники».

«Участников протестов, у которых были законные требования, в минимально возможное время отделили от организаторов и тех, кто руководил (беспорядками. — RT), нарушители были выявлены и задержаны», — цитирует РИА Новости представителя полиции Саида Монтазера аль-Махди.

Между тем власти Ирана полностью сняли блокировку с мессенджера Telegram, введённую во время антиправительственных митингов.

Ранее решение ограничить доступ к Telegram было принято в Тегеране после отказа администрации мессенджера закрыть ряд Telegram-каналов, в которых участники демонстрации обменивались данными о предстоящих акциях протеста.

Протесты в Иране

Напомним, массовые демонстрации в Иране начались 28 декабря в городе Мешхед на северо-востоке страны. Затем протестная акция распространилась и на другие населённые пункты исламской республики, включая Тегеран, Исфахан и Решт. Причиной митингов стало недовольство жителей экономической ситуацией в стране. Однако вскоре повестка сменилась на политическую. Иранские власти считают, что демонстрации вызваны не только внутренними проблемами, но и подстрекательством со стороны других стран.

Протестные акции вылились в столкновения с полицией. В результате стычек, по последним данным, погибли не менее 20 человек, сотни были задержаны.

3 января в стране прошёл проправительственный митинг — поддержать аятоллу Али Хаменеи вышли тысячи иранцев.

В тот же день командующий КСИР (Корпусом стражей исламской революции. — RT) генерал Мохаммад Али Джаафари заявил, что смута в Иране завершилась.

При этом в стране продолжаются мирные демонстрации в поддержку правительства, участники которых осуждают протесты. Так, акции прошли в провинциях Тегеран и Семнан на севере страны, Керман — на юге и Илам — на западе. По мнению сторонников правительства, протестные движения были спровоцированы «врагами страны». Участники также скандировали лозунг «Позор тем, кто прислуживает США».

Генпрокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери обвинил в дестабилизации обстановки в государстве Соединённые Штаты, Израиль и Саудовскую Аравию. По его словам, эти страны создали специальную группу для организации беспорядков в исламской республике.

Монтазери отметил, что заговор, получивший название «Доктрина последовательной конвергенции», был разработан на основе данных, сбор которых вёлся на протяжении многих лет.

Изначально Вашингтоном и союзниками, по его словам, рассматривались два варианта развития событий, реализованные ранее в Тунисе и Ливии.

«Они предложили две модели развития событий, названные «Тунис» и «Ливия», и наконец выбрали последний, который должен был создать волнения извне. Они подготовили две операционные ячейки в Эрбиле (Ирак) и в центре Афганистана, которые должны были влить такфиристских террористов ИГ* в поток этих беспорядков», — заявил прокурор.

Реакция США

Тем временем 5 января в Совбезе ООН состоялось созванное по инициативе США заседание по ситуации в Иране. В ходе него постпред Соединённых Штатов Никки Хейли заявила, что действия Тегерана «взяли на карандаш» из-за протестов.

«Иранский режим взяли на карандаш. Теперь весь мир следит за вами», — сказала американский дипломат в ходе заседания.

Постпред США при ООН Никки Хейли

Reuters

При этом дипломаты ряда стран указали, что прошедшие в стране беспорядки — внутреннее дело исламской республики, которое не должно обсуждаться на международной площадке.

Постпред России при ООН Василий Небензя предположил, что у Соединённых Штатов «аллергия на Иран».

«Такое впечатление, что необъяснимая рационально аллергия на эту страну застилает глаза в оценке происходящих там событий, и желаемое выдаётся за действительное», — добавил он.

Дипломат отметил, что Вашингтон не раз злоупотреблял площадкой ООН и подрывал авторитет Совбеза, добавив, что выбранная американской стороной для созыва СБ тема не относится к уставным прерогативам органа.

О злоупотреблении США правами постоянного члена Совбеза ООН заявил и иранский постпред Голямали Хошру. Он подчеркнул, что протесты в стране являются внутренним делом исламской республики и не могут быть предметом обсуждения на международной площадке.

«Исключительно внутренние дела нации, в нашем случае протесты, не являются предметом обсуждения в самом важном мировом органе безопасности», — сказал Хошру.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уважение жителям Ирана, «пытающимся бороться с коррумпированным правительством», и пообещал оказать поддержку, «когда придёт время».

«Вы увидите огромную поддержку со стороны Соединённых Штатов в подходящий момент!» — написал он в Twitter.

Such respect for the people of Iran as they try to take back their corrupt government. You will see great support from the United States at the appropriate time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2018

Он также обвинил иранский режим в жестокости, коррупции и поддержке терроризма.

«Народ Ирана наконец выступает против жестокого и коррумпированного иранского режима. Все деньги, которые Обама так безрассудно отдал им, были использованы для поддержки терроризма и попали в их карманы. У людей мало еды, высокий уровень инфляции, не соблюдаются права человека. США продолжают следить!» — сообщил глава Белого дома.

The people of Iran are finally acting against the brutal and corrupt Iranian regime. All of the money that President Obama so foolishly gave them went into terrorism and into their “pockets.” The people have little food, big inflation and no human rights. The U.S. is watching! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2018

При этом в МИД России предостерегли США от вмешательства во внутренние дела Ирана.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.