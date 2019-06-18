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За поддержкой в Европу: Зеленский пытается настроить всех против России

18 июня 2019, 10:24  •  2 • В мире
Президент Украины отказывается от прямых переговоров с ДНР и ЛНР и пытается воспрепятствовать возвращению России в ПАСЕ
Автор:
Курганов Дмитрий
Уговорить Россию
Новую неделю на посту президента Украины Владимир Зеленский начал с европейского турне. В понедельник, 17 июня, в Париже он встретился с французским лидером Эммануэлем Макроном. В ходе переговоров были затронуты несколько тем, в том числе проведение заседания в «нормандском формате», в который помимо Украины и Франции входят Россия и Германия. Макрон заверил Зеленского, что его страна готова к четырёхстороннему обсуждению ситуации в Донбассе, однако для того, чтобы такая встреча состоялась, необходимо убедиться, что стороны готовы выполнять свои обязательства.
Президент Франции также пообещал украинскому коллеге облегчить его диалог с Кремлём при поддержке Германии. По словам Макрона, уже в ближайшее время он намерен обсудить с Ангелой Меркель и Владимиром Путиным, какие шаги необходимо предпринять, чтобы встреча в «нормандском формате» была максимально продуктивной. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров уже говорил, что новая встреча будет иметь смысл только тогда, когда будут выполнены предыдущие договорённости. Провал в этом направлении налицо, и Европа попытается уговорить Москву изменить свою позицию, мотивируя это сменой власти на Украине.
Условия для Москвы
Сам Владимир Зеленский на пресс-конференции говорил о своей приверженности минскому и нормандскому форматам. Он заявил о готовности остановить огонь и провести обмен пленными. По его словам, Украина не может ждать ещё пять лет прекращения войны, однако чтобы это произошло, этого должна хотеть ещё и Россия. Таким образом, глава Незалежной снова поставил Кремлю в вину тот факт, что на юго-востоке Украины по-прежнему продолжаются боевые действия.
В. Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
В этом смысле от своего предшественника Петра Порошенко новый украинский лидер мало чем отличается, продолжая переливать, как говорится, из пустого в порожнее. Освободите моряков, политзаключённых, тогда и поговорим. По его мнению, это «несложные шаги».
Инвестиции или провокации?
Впрочем, отличия всё-таки есть. Если предыдущий президент напоминал агрессивно настроенную упрямую лошадь, которая пытается пройти напролом, но у неё ничего не получается, то Зеленский – молодого резвого жеребца, который мечется из сторону в сторону, постоянно меняя решения. То Леонида Кучму вернёт в Контактную группу по переговорам, то теперь в Париже заявляет об отказе от прямых переговоров с ДНР и ЛНР. Ранее задумал провести референдум о формате переговоров с Россией по вопросу Донбасса, но потом от этой идеи отказался. На недавней встрече с предпринимателями в Мариуполе Зеленский анонсировал значительные инвестиции в инфраструктуру Донбасса, однако всерьёз это заявление воспринимать в сегодняшней обстановке не получается. Скорее всего, оно было сделано в преддверии выборов в Раду, которые для партии «Слуга народа» крайне важны.
В то же время в ДНР заявляют, что украинские военные готовят очередные провокации, которые будут заключаться в обстреле собственных позиций в районе Авдеевки, а также гражданских объектов в находящихся поблизости населённых пунктах. Цель такой масштабной операции – срыв нового соглашения о перемирии в Донбассе. Также отмечается, что украинские СМИ будут активно освещать происходящее, для этого им уже оборудовали съёмочные площадки.
Украина против России в ПАСЕ
В Париже Владимир Зеленский говорил и о санкциях против России, в частности, в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Украина против возвращения нашей делегации, в то время как Франция выступает «за». Об этом прямо заявил Эммануэль Макрон. «Не в интересах Европы, чтобы Россия выходила из состава ПАСЕ. Я думаю, что нам важно, чтобы Москва, как это заложено в уставе, платила взносы. И могла принимать участие в работе организации», – подчеркнул французский лидер. Судьба российской делегации будет решаться во время сессии организации 24–28 июня. За то, чтобы Россия вернулась в ПАСЕ, выступает и Ангела Меркель. Следующая остановка в европейском вояже Зеленского как раз Германия, где состоится встреча с немецким канцлером.
Фото: www.globallookpress.com
17 мая министр иностранных дел этой страны Хайко Маас заявил, что Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) определился с позицией по сохранению России в ПАСЕ – она должна вернуться в организацию. Однако вице-спикер Госдумы Пётр Толстой полагает, что некоторая интрига всё-таки присутствует, поскольку итоговое решение принимают парламентарии от стран, являющихся членами организации, а они независимы, даже несмотря на рекомендации КМСЕ.
Украина в смартфоне
Вообще надо отдать должное Зеленскому. Правильные или неправильные решения он принимает – вопрос отдельный. Но вот свою страну он действительно пытается представить в ином свете. Где, как не во Франции, говорить о красивых украинках, которые наряду с сельским хозяйством и углём входят в своеобразное «меню брендов» Украины. По мнению главы Незалежной, именно так видят управляемое им государство в Европе. Зеленский хочет это изменить, сделав Украину экспортёром инноваций. «Бывший комик», как деликатно называет его французская пресса (раньше могли и «клоуном»), снова говорил о «стране в смартфоне». По его словам, сейчас ведётся активная работа над этой программой, для чего собирается команда «светлых умов».
Фото: www.globallookpress.com
Впрочем, для Европы президент Украины сам как стартап, и условия для развития ему достались, прямо скажем, не самые благоприятные. Пока европейские лидеры ещё присматриваются к Зеленскому, изучая его сильные и слабые стороны. Во вторник, 18 июня, этим займется и канцлер Германии Ангела Меркель. В отличие от Макрона она, кстати, с ним ещё не встречалась. Чем закончатся эти переговоры, скоро узнаем.

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