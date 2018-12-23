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За почти 30 лет Восточная Германия превратилась в "российскую глубинку" - СМИ

23 декабря 2018, 21:54  •  172 • Политика
Вместо обещанных "цветущих ландшафтов" Восточная Германия больше напоминает российскую глубинку, хотя находится всего в часе езды от Берлина. К такому итогу пришёл Константин Гольденцвайг после поездки по бывшей ГДР.
Города некогда социалистической Восточной Германии спустя почти 30 лет рыночной экономики сейчас мало чем отличаются от российской глубинки. К такому выводу пришёл шеф европейского бюро RTVI Константин Гольденцвайг после путешествия по восточной немецкой глуши.
В октябре 1990 года канцлер Германии пообещал жителям ГДР, что западная политика и рыночная экономика всего через несколько лет преобразят регион "в цветущие ландшафты". Уже сегодня в 2018 году уполномоченный по делам "новых земель" ФРГ Кристиан Хирте признаёт, что ничего из обещанного так и не сбылось да и вряд ли сбудется в будущем.
"Давайте реалистично признаем: по уровню доходов нам уже никогда не достичь в бывшей ГДР уровня Запада", - говорит он.
По его словам, виной этому не 40 лет коммунизма, а то, что творилось в 1990-х годах. В бывшей ГДР не появилось ни одного крупного игрока в экономике, ни одной крупной метрополии.
В результате население Восточной Германии постепенно вымирает, а молодежь уезжает на заработки в Берлин или ещё дальше в Европу. От 16 миллионов восточных немцев осталось 13. Еще два миллиона, по прогнозам, исчезнет в ближайшие годы. Средний возраст жителей в глубинке на севере Бранденбурга составляет 50 лет.
"Отчасти все это похоже на судьбу русской деревни. С той разницей, что находится не где-нибудь в Вологодской области, а в часе езды от Берлина, самого центра Европы", - констатирует Константин Гольденцвайг.

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