«Zа Победу»: как россияне поддерживают спецоперацию

В России проходят акции в поддержку военнослужащих, участвующих в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. С первых дней её символом стала буква Z, которой помечена российская военная техника. Теперь россияне используют этот символ в качестве хештега в соцсетях и наносят на машины.

Акции и флешмобы в поддержку российских военнослужащих, главным символом которых стала латинская буква Z, уже прошли практически во всех регионах страны. В соцсетях появился соответствующий хештег, Z стали клеить на личные автомобили, окна домов, даже наносить на одежду.

«В Дагестане все хотят показать свою поддержку. Уже провели ряд флешмобов и планируем дальше организовывать акции поддержки для наших солдат. Здесь все настроены единодушно и никто не хочет оставаться в стороне. Для людей, помимо прочего, имеет большое значение, что первый человек, который посмертно получил звание героя России, наш земляк — Нурмагомед Гаджимагомедов», — сообщил RT председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия», заместитель председателя парламента республики Камил Давдиев.

Он уточнил, что сейчас в регионе активно собирают гуманитарную помощь, хотят помочь беженцам из Донбасса, отметив, что его однопартиец Ислам Гусейханов предложил помощь в размещении 150 беженцев, которых он готов обеспечить едой и жильем.

Активисты уже провели в Махачкале массовую акцию в поддержку российской армии и решения президента о проведении военной спецоперации. Они выстроились буквой Z с флагами России и Дагестана на Родопском бульваре и скандировали лозунги в поддержку спецоперации — «Время помогать», «Своих не бросаем» и другие.

РИА Новости

© Кирилл Брага

Схожую акцию провели в Дагестане студенты Аграрного университета. Они также выстроились буквой Z, держа в руках разноцветные шары. Студенты Дагестанского государственного медицинского университета сняли видеоролик. Собравшиеся в аудитории медики скандируют: «Владимир Владимирович, мы с Вами!».

«На этом мы, конечно, не остановимся. У нас уже есть планы, как ещё можно будет показать свою позицию. Все поддерживают нашу армию, верят президенту, уныния нет», — сообщил Давдиев.

Поддержала армию и полиция Дагестана. Сотрудники правоохранительных органов стали украшать служебные автомобили наклейками с буквой Z, составленной из георгиевских ленточек, и хештегом #своих не бросаем.

КуZбасс и Zабайкалье

Оригинальный способ поддержки нашли в Забайкалье. С 3 марта в официальных документах названия региона пишется как «Zабайкалье», а ночью окна здания краевого правительства зажгли таким образом, чтобы они сложились в Z.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв также «переименовал» регион, теперь в официальных документах его начали писать как КуZбасс. На всех страницах местных властей в соцсетях появились баннеры с хештегами «КУZБАСС» и «ZаРодину».

«Жители России и, в частности КуZбасса, столкнулись с беспрецедентным экономическим и моральным давлением из других стран, с волной дезинформации о ходе спецоперации и резко негативным отношением. Z — в первую очередь знак поддержки наших бойцов и символ солидарности нашего общества», — говорится в официальном сообщении пресс-службы губернатора.

Такое решение пришлось по сердцу и простым шахтёрам, которые провели и собственную акцию. На одном из угольных разрезов в виде буквы Z рабочие поставили девять тяжёлых карьерных самосвалов «БелАЗ». Таким образом они сложили символ поддержки российских войск весом две тысячи тонн. Как пояснили участвовавшие во флешмобе сотрудники, таким образом они хотели в первую очередь продемонстрировать шахтёрское братство и поддержать горняков Донбасса, которые продолжают спускаться под землю, несмотря ни на что.

Всероссийский автопробег

Количество машин на дорогах с буквой Z на стёклах растёт с каждым днём. В Подмосковье «РТ-Инвест» (входит в Госкорпорацию Ростех) оклеил буквами Z коммунальную технику своего автопарка. Это 700 машин, предназначенных для вывоза сухих, смешанных и крупногабаритных отходов. Теперь их кабины и кузова украшает знакомый всем символ. Автомобили ходят в рейсы в трех подмосковных кластерах — Сергиево-Посадском, Рузском и Каширском.

«Для компании важно выразить свою поддержку защитникам, которые рискуют своей жизнью ради справедливого будущего», — пояснили в «РТ-Инвест».

РИА Новости

© Варвара Гертье

6 марта массовые автопробеги прошли сразу по всей России. По сообщениям СМИ, выехать на улицы, чтобы поддержать армию, правительство и президента вышло более 50 тыс. автомобилистов в Красноярске, Ростове-на-Дону, Орле, Липецке, Владимире, Барнауле, Иваново, Калининграде, Иркутске, Кемерове, и многих других городах, — всего отметились 85 регионов России.

Помимо Z машины украсили лозунгами: «Zа победу!», «Своих не бросаем!», «Zа Путина!», «Zадачу Vыполним!», «Zащита!».

Самые большие автоколонны были в Москве и области. В столице в пробеге приняло участие примерно 2 тыс. машин, которые проследовали с Можайского шоссе к Поклонной горе через центр города. Протяженность колонны составила 12 км.