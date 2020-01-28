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За переговорный процесс между Молдовой и Приднестровьем возьмётся ОБСЕ

28 января 2020, 19:24  •  60 • Украина
Сможет ли ОБСЕ заставить Кишинёв выполнять свои обязательства?
Завершился визит в Кишинёв и в Тирасполь специального представителя председательства Албании в ОБСЕ Томаса Майер-Хартинга. Во время визита была проведена серия встреч с молдавскими и приднестровскими политиками и чиновниками.
Майер-Хартинг давно знаком с приднестровской проблемой, он несколько лет был представителем Евросоюза на переговорах по урегулированию конфликта. Цель этого визита была выяснить, что изменилось за последние годы в переговорном процессе и как далеко продвинулись стороны в решении проблем. Оказалось, что самые большие и реальные успехи в переговорном процессе произошли ещё в 2017 году, когда Кишинёву и Тирасполю удалось решить сразу несколько вопросов. С тех пор такого прорыва больше не наблюдалось, зато количество проблем росло все эти годы и продолжает увеличиваться.
В Кишинёве и в Тирасполе спецпредставителю ОБСЕ выдвинули свои требования, на что дипломат смог только пообещать каждой стороне свою поддержку «в поиске окончательного решения конфликта». Что сделать будет не просто – уже сегодня можно прогнозировать замедление переговорного процесса в связи со сложной внутриполитической обстановкой в Молдове, там явно будет не до проблем Тирасполя – со своими бы разобраться. Между тем, проблемы, которые необходимо решить, действительно серьёзные, о которых уже говорилось не раз.
Одна из них поразила даже Майер-Хартинга. Речь идёт о проблеме телекоммуникаций – позвонить на другой берег Днестра стоит дороже, чем за океан.
«ОБСЕ озабочена решением этого вопроса. На встрече в Кишинёве я тоже эту тему обсуждал. Мы будем продолжать усилия в этой сфере. Я считаю этот вопрос очень важным, потому что странно, если звонок из Кишинёва в Тирасполь стоит дороже, чем в Вашингтон, а из Тирасполя в Кишинёв – чем в Нур-Султан»,
– рассказал спецпредставитель ОБСЕ на встрече с журналистами Приднестровья.
Эту проблему Кишинёв не может решить на протяжении нескольких лет.
«Призываю стороны использовать свою руководящую роль и активную вовлечённость в процесс, чтобы выполнить обязательства, взятые на себя в рамках протокола «Берлин+», и разработать новые меры по укреплению доверия. Людям на обоих берегах нужно больше результатов»,
– говорится в итоговом пресс-релизе ОБСЕ.
Однако для того, чтобы говорить о новых мерах по укреплению доверия, необходимо решить все вопросы пакета «Берлин+», что практически нереально в обозримом будущем.
Спецпредставитель ОБСЕ оптимистично заявил, что в его планах – «вдохнуть жизнь» в переговорный процесс. Удастся ли ему вывести переговорный процесс из того тупика, в который он попал и заставить молдавскую сторону принимать какие-то решения на фоне предвыборных кампаний? В Тирасполе этому не верят.
Соб. корр. ФСК
На фото. Специальный представитель Действующего Председателя ОБСЕ Томас Майер-Хартинг, источник – ИА «Новости Приднестровья»

Фонд Стратегической Культуры

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