За переговорный процесс между Молдовой и Приднестровьем возьмётся ОБСЕ

Сможет ли ОБСЕ заставить Кишинёв выполнять свои обязательства?

Завершился визит в Кишинёв и в Тирасполь специального представителя председательства Албании в ОБСЕ Томаса Майер-Хартинга. Во время визита была проведена серия встреч с молдавскими и приднестровскими политиками и чиновниками.

Майер-Хартинг давно знаком с приднестровской проблемой, он несколько лет был представителем Евросоюза на переговорах по урегулированию конфликта. Цель этого визита была выяснить, что изменилось за последние годы в переговорном процессе и как далеко продвинулись стороны в решении проблем. Оказалось, что самые большие и реальные успехи в переговорном процессе произошли ещё в 2017 году, когда Кишинёву и Тирасполю удалось решить сразу несколько вопросов. С тех пор такого прорыва больше не наблюдалось, зато количество проблем росло все эти годы и продолжает увеличиваться.

В Кишинёве и в Тирасполе спецпредставителю ОБСЕ выдвинули свои требования, на что дипломат смог только пообещать каждой стороне свою поддержку «в поиске окончательного решения конфликта». Что сделать будет не просто – уже сегодня можно прогнозировать замедление переговорного процесса в связи со сложной внутриполитической обстановкой в Молдове, там явно будет не до проблем Тирасполя – со своими бы разобраться. Между тем, проблемы, которые необходимо решить, действительно серьёзные, о которых уже говорилось не раз.

Одна из них поразила даже Майер-Хартинга. Речь идёт о проблеме телекоммуникаций – позвонить на другой берег Днестра стоит дороже, чем за океан.

«ОБСЕ озабочена решением этого вопроса. На встрече в Кишинёве я тоже эту тему обсуждал. Мы будем продолжать усилия в этой сфере. Я считаю этот вопрос очень важным, потому что странно, если звонок из Кишинёва в Тирасполь стоит дороже, чем в Вашингтон, а из Тирасполя в Кишинёв – чем в Нур-Султан»,

– рассказал спецпредставитель ОБСЕ на встрече с журналистами Приднестровья.

Эту проблему Кишинёв не может решить на протяжении нескольких лет.

«Призываю стороны использовать свою руководящую роль и активную вовлечённость в процесс, чтобы выполнить обязательства, взятые на себя в рамках протокола «Берлин+», и разработать новые меры по укреплению доверия. Людям на обоих берегах нужно больше результатов»,

– говорится в итоговом пресс-релизе ОБСЕ .

Однако для того, чтобы говорить о новых мерах по укреплению доверия, необходимо решить все вопросы пакета «Берлин+», что практически нереально в обозримом будущем.

Спецпредставитель ОБСЕ оптимистично заявил, что в его планах – «вдохнуть жизнь» в переговорный процесс. Удастся ли ему вывести переговорный процесс из того тупика, в который он попал и заставить молдавскую сторону принимать какие-то решения на фоне предвыборных кампаний? В Тирасполе этому не верят.