За отождествление СССР и Германии - штраф в 5 тысяч рублей. Закон внесён в Госдуму

В Госдуму внесён на рассмотрение проект закона о штрафах и наказаниях за сравнение СССР и Германии в годы Великой Отечественной.

В Госдуму внесён проект закона о штрафах за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии.

Законопроект должен реализовать положения ФЗ №278 "О внесении изменения в Федеральный закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

Документ запрещает публичное отождествление роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне (1939-1945 гг.).

В пояснительной записке указывается, что законопроект дополняет КоАП новой статьёй 13.47 "Нарушение установленного федеральным законом запрета публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в ходе Второй мировой войны, а также отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы".

В качестве наказания предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей для граждан или арест до 15 суток за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии. Для юридических лиц предусмотрен административный штраф в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.