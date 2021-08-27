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За отказ от вакцинации - штраф в 15 тысяч ежемесячно. Пока не в России
27 августа 2021, 12:05 • 157 • В мире
Крупная авиакомпания объявила о введении штрафов за отказ от вакцинации: с каждой зарплаты непривитого сотрудника будут удерживать $ 200, то есть около 15 тысяч рублей. К счастью, это происходит не в России - пока.
Американский авиаперевозчик Delta Airlines ввёл оригинальный способ принуждения своих сотрудников к вакцинации от коронавируса. С каждого непривитого ежемесячно будут взыскивать по $ 200 в счёт страховки.
Руководство компании заявило, что лечение каждого заразившегося коронавирусом обходится в $ 50 тысяч. Штрафы будут перечисляться на оплату лечения заболевших ковидом сотрудников в случае их госпитализации. Об этом написала газета The Wall Street Journal, сославшись на текст корпоративного письма, разосланного сотрудникам компании. "Демократия в цифрах", - язвительно комментирует "Радио "Стыдоба".
Мало того, все работники, не прошедшие вакцинацию, будут обязаны еженедельно сдавать тест на коронавирус. Эта мера начинает действовать с 12 сентября, а штрафы станут выписывать в ноябре. Руководство подчеркнуло, что на столь жёсткие меры компания пошла из-за распространения нового штамма коронавируса "дельта".
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