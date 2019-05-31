За особые заслуги: Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей

44 российских аэропорта получили имена исторических личностей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Так, московские аэропорты назвали в честь Александра Пушкина, Михаила Ломоносова и Андрея Туполева, воздушной гавани Казани присвоили имя поэта Габдуллы Тукая, а международному аэропорту в Самаре — имя учёного Сергея Королёва. Все названия выбраны по итогам конкурса «Великие имена России», в котором приняли участие более 4 млн жителей страны. На следующем этапе проекта россияне проголосуют за дизайн-макеты экспозиций, посвящённых соотечественникам, выбранным в первой части конкурса.

Президент России Владимир Путин присвоил 44 аэропортам страны имена лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством. Указ с подробным перечислением новых названий опубликован на едином портале правовой информации. Документ вступил в силу 31 мая.

Московский аэропорт Домодедово получил имя учёного Михаила Ломоносова, Внукову присвоено имя авиаконструктора Андрея Туполева. Аэропорт Шереметьево назван в честь поэта Александра Пушкина.

Международному аэропорту Новосибирска присвоено имя советского лётчика Александра Покрышкина, а аэропорту Екатеринбурга (Кольцово) — основателя горнозаводской промышленности на Урале и в Сибири Акинфия Демидова.

Здание международного аэропорта Толмачево в Новосибирске

© Александр Кряжев/РИА Новости

Также указом международный аэропорт Нижнего Новгорода (Стригино) назван в честь лётчика-испытателя Валерия Чкалова, международный аэропорт Казани — поэта Габдуллы Тукая, международный аэропорт Челябинска (Баландино) — физика Игоря Курчатова, международный аэропорт Омска (Центральный) — генерала Дмитрия Карбышева, а международный аэропорт Самары (Курумоч) — учёного Сергея Королёва.

В дополнение к этому международному аэропорту Уфы присвоено имя поэта Мустая Карима, международному аэропорту Красноярска — оперного певца Дмитрия Хворостовского, международному аэропорту Воронежа (Чертовицкое) — императора Петра I, международному аэропорту Краснодара (Пашковский) — императрицы Екатерины II, а международному аэропорту Тюмени (Рощино) — учёного Дмитрия Менделеева.

Кроме того, международный аэропорт Хабаровска (Новый) указом назван в честь адмирала, исследователя Дальнего Востока и основателя города Николаевска-на-Амуре Геннадия Невельского, а международный аэропорт Владивосток (Кневичи) — в честь путешественника Владимира Арсеньева.

Международный аэропорт Казань

© Максим Богодвид / РИА Новости

Международному аэропорту Томска (Богашёво) указом присвоено имя авиаконструктора и создателя вертолётов Ка Николая Камова, международному аэропорту Астрахани (Нариманово) — художника Бориса Кустодиева, аэропорту Пензы — литературного критика Виссариона Белинского, международному аэропорту Чебоксар — космонавта Андрияна Николаева, а международному аэропорту Калининграда (Храброво) — императрицы Елизаветы Петровны.

Конкурс «Великие имена России»

Все имена для аэропортов выбраны в ходе конкурса «Великие имена России», который состоялся в 2018 году. Целью программы было увековечить память выдающихся соотечественников и отметить их вклад в развитие государства.

Голосование в рамках конкурса стартовало 11 октября 2018 года. Через месяц был сформирован шорт-лист финалистов по каждому из участвовавших аэропортов, а позднее состоялось финальное голосование, итоги которого подвели 4 декабря 2018 года. В ряде регионов потребовались вторые туры, результаты которых стали известны к 24 декабря.

Организаторы сообщили, что в голосовании по проекту «Великие имена России» приняли участие 4 млн 828 тыс. человек. Отбор названий проводился без трат из бюджета и осуществлялся через интернет.

Отметим, что аэропорты Санкт-Петербурга и Волгограда не получили дополнительных названий по программе из-за отсутствия единой точки зрения у голосовавших. Как заявили в Общественной палате РФ, орган получил обращения от региональных общественных палат с просьбой приостановить участие субъектов в конкурсе.

Так, в первом туре для аэропорта Санкт-Петербурга выбрали имя Петра I, однако позднее имя царя перенаправили Воронежу. Во втором туре голосования в Санкт-Петербурге больше всего голосов набрал писатель Фёдор Достоевский. В свою очередь, в Волгограде для аэропорта выбрали имя лётчика Алексея Маресьева.

«По итогам рассмотрения этих обращений Волгоград и Санкт-Петербург были временно выведены из проекта, международные аэропорты Пулково и Гумрак не были включены в перечень аэропортов, закрепленных в указе Президента России», — сообщили 31 мая в ОП.

Как сообщает Общественная палата РФ, в 2019 году должен состояться второй этап проекта, который предусматривает проведение общественного конкурса на разработку дизайн-макетов экспозиций на территории аэропортов, посвящённых выбранным народным голосованием соотечественникам.