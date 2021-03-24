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За оскорбление президента в Facebook дали 3 года тюрьмы. Не в России

24 марта 2021, 01:50  •  41 • Политика
Писателю в Польше грозит до трёх лет тюрьмы за оскорбление президента. Автор назвал польского лидера "дебилом" в Facebook.
Польского писателя Якуба Жульчика хотят посадить на три года за то, что он назвал президента Польши Анджея Дуду "дебилом" в Facebook. Об этом пишет британская BBC News.
Поводом для обвинений в адрес писателя стал его пост в Facebook. В нём Якуб Жульчик раскритиковал президента Анджея Дуду за то, что тот поздравил Джо Байдена с "успешной кампанией" и добавил, что Польша ждёт его "номинации Коллегией выборщиков".
Джо Байден - 46-й президент США, Дуда - дебил,
- гласило сообщение.
Польские правоохранительные органы расценили это как "оскорбление главы государства" и завели уголовное дело по соответствующей статье. Максимальное наказание за данный вид преступлений в Польше составляет три года тюремного заключения.

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