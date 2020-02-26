За ними Москва: слабые регионы получат поддержку из центра

Курганская область за пять лет получит 10 тыс. новых рабочих мест. Более того, руководству региона за этот период предстоит на 10% снизить количество безработных граждан. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил в ходе встречи с участниками совета по развитию Курганской области и представителями общественности. Проблемы, с которыми сегодня сталкиваются российские регионы, копились годами, подчеркнул премьер. Так, состояние больницы скорой помощи в Кургане он оценил всего лишь двумя словами: «Просто грустно».

Системная проблема

Михаил Мишустин, как и обещал, начал регулярно посещать регионы. Причем теперь вместе с ним в субъекты РФ приезжают и курирующие их министры. Так, свою вторую региональную поездку глава кабмина совершил с главой Минфина Антоном Силуановым — именно он был назначен куратором Курганской области.

Сейчас этот субъект входит в десятку регионов с наиболее низким уровнем социально-экономического развития. Экономика области остается больной сферой и требует особого внимания центра. Именно такие регионы и надо посещать в первую очередь, считает глава кабмина.

Выведению проблемных территорий из зоны бедности должны помочь индивидуальные программы социально-экономического развития. Варианты исправления ситуации и обсуждались на встрече премьер-министра с местными властями и бизнесом.

— Правительство сейчас направляет свои усилия на решение двух основных ключевых задач. Это, соответственно, повышение доходов людей и увеличение темпов экономического роста, что позволит получить широкий эффект и по другим направлениям — в образовании, науке, инновациях, социальной сфере, ну, и конечно, в бизнесе — сказал Михаил Мишустин.

Курганская область входит и в десятку субъектов с самыми низкими показателями средней заработной платы — она составляет здесь 20,3 тыс. рублей при среднероссийских 33,2 тыс. рублей. На ситуацию влияет и то, что в регионе последние 25 лет растет смертность и люди с каждым годом активнее переезжают в другие места. Сейчас здесь проживает 826,9 тыс. человек, 29% из которых — пенсионеры.

Однако все задатки для изменения ситуации, по словам премьер-министра, у региона есть. Индекс промышленного производства в Курганской области в два раза выше среднероссийского, растут инвестиции в основной капитал. Оценил Михаил Мишустин и усилия местных властей по развитию социальной инфраструктуры.

— А в целом, конечно, можно сказать, что проблемы, которые у вас есть, о которых мы сегодня услышали, копились годами. Это системная многолетняя проблема. Мы осмотрели сегодня больницу. Просто грустно, — сказал глава кабмина.

В присутствии участников совещания премьер личным распоряжением утвердил программу социально-экономического развития Курганской области на 2020-2024 годы. Согласно документу, одной из основных целей является снижение доли населения, доходы которого находятся ниже прожиточного минимума — с нынешних 19,6% до не более 8,2%. За пять лет планируется создать около 10 тыс. новых рабочих мест и примерно на 10% снизить количество безработных.

Поставленные задачи выполнимы, считает директор Центра исследований региональных реформ Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Александр Дерюгин. Однако, по его мнению, на это потребуется больше, чем четыре года.

— Вытащить регион и изменить его уровень экономического развития за четыре года маловероятно. Для этого потребуется больше времени и ни один регион из десяти не сможет этого сделать, — считает эксперт.

По мнению Александра Дерюгина, изменить ситуацию с бедностью в регионах оперативными темпами можно с помощью бюджетных трансфертов, но количество таких граждан не уменьшится вдвое.

Животноводство на 2 млрд

После совещания премьер пообщался с членами совета по стратегическому развитию Курганской области и представителями общественности. Любой желающий мог напрямую обратиться к председателю правительства с интересующим его вопросом или предложением. Перед тем как выслушать собравшихся, Михаил Мишустин сообщил, что дал поручение Минэнерго, МЭР и ФАС РФ проанализировать проблему высоких энерготарифов для предприятий в Курганской области и решить ее в ближайшее время.

Во время беседы гендиректор ООО «ДомСтройМонтаж» Владлен Воробейчик предложил усовершенствовать систему государственных закупок, в том числе и для строительных компаний. По его словам, необходимо изменить действующий 44-ФЗ и предусмотреть для заказчика возможность оперативного расторжения контрактов для заключения нового. Также прозвучало предложение сократить в два раза количество возможных способов закупок. Идею сразу же поддержал премьер.

Также глава кабмина поручил Минисельхозу провести масштабную кампанию по информированию бизнеса об экспортных возможностях, в том числе в части продукции животноводства. С такой инициативой выступил член правления общественной организации «Национальный союз мясопереработчиков России». По его словам, развитие животноводства позволит региону создать более 50 тыс. новых рабочих мест, довести среднюю зарплату до 35 тыс. рублей и принести в региональный бюджет 2 млрд рублей налогов.

Сожаление и стыд

В ходе визита премьер вместе с Антоном Силуановым, вице-премьером Маратом Хуснуллиным и министром здравоохранения Михаилом Мурашко осмотрел Курганскую больницу скорой медицинской помощи.

Михаил Мурашко посетовал, что капитальный ремонт здания не проводился около 40 лет, а само оборудование больницы окончательно устарело. Эта информация, как и внешний вид медицинского учреждения вызвали у премьера неоднозначные эмоции.

— Очень грустно, что в таком состоянии больница. Здесь невозможно ни лечиться, ни, наверно, качественно работать. Это вызывает только сожаление и стыд, — сказал Мишустин в ходе общения с персоналом больницы.

Заведующий отделением анестезиологии и реанимации Александр Розенберг рассказал премьеру, что капремонта не было практически ни в одном из отделений и выразил надежду, что больнице будет оказана поддержка.

— Можете не сомневаться в этом, — заверил премьер.

Замдиректора травматологического центра имени академика Г. А. Илизарова Елена Воронович в ходе встречи рассказала премьеру, что жители Курганской области просят построить новое здание для этого учреждения. Михаил Мишустин пообещал разобраться и с этой проблемой.