За невосполнимые утраты: родственники погибших при пожаре в Кемерове получили компенсационные выплаты

Родственники 59 из 64 погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» получили выплаты в размере 5 млн рублей. Об этом сообщили в администрации Кемеровской области. По данным местных властей, работа с пострадавшими продолжается. Им выплатят до 800 тыс. рублей в зависимости от тяжести полученных травм. Чтобы предотвратить подобные трагедии, МЧС проводит проверки по всей стране. В ведомстве считают, что инспекция должна быть регулярной и внезапной.

Семьи 59 погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» уже получили выплаты. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области. Отмечается, что работа с остальными родственниками продолжается.

«Общий размер выплат семьям составляет 5 млн рублей за каждого погибшего. Пострадавшим в результате трагедии в «Зимней вишне» выплаты будут идти отдельно», — сообщили власти.

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Получившим травмы лёгкой степени тяжести будет направлено по 200 тыс. рублей из областного и 200 тыс. рублей из федерального бюджетов, пострадавшие с травмами средней тяжести и тяжёлыми увечьями получат 800 тыс. рублей.

«Эти выплаты будут осуществляться после того, как появятся справки судебно-медицинской экспертизы», — пояснил заместитель губернатора по финансам Игорь Малахов.

Сейчас в больницах находятся пять пострадавших при пожаре, амбулаторное лечение проходят 26 человек.

«Состояние всех пациентов, находящихся на стационарном лечении, стабильное, с положительной динамикой, состояние от удовлетворительного до среднего», — рассказали в администрации области.

Сквер, аллея памяти или детский технопарк

В ходе совещания, посвящённого ликвидации последствий пожара, в администрации обсудили варианты благоустройства территории, на которой находился торговый центр. Глава Кемерова Илья Середюк напомнил, что на различных интернет-площадках проходит соответствующее голосование.

Так, опрос проводится среди читателей местного портала VSE42.RU. Большинство участников выступают за создание памятного сквера или аллеи памяти.

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В свою очередь, временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв предложил сделать мемориал частью нового детского технопарка. Ранее житель Кемерова Игорь Востриков, у которого при пожаре погибли трое детей, жена и сестра, поддержал идею строительства на месте трагедии некоммерческого детского центра.

«Ему (Цивилёву. — RT) Елена Малышева (ведущая Первого канала. — RT) высказала классную идею, которая мне очень понравилась. Она предложила сделать здесь детский центр, не коммерческий, а бесплатный. Там дети смогут получать ещё и какие-то дополнительные навыки и образование», — цитирует РИА Новости Вострикова.

Проверки без предупреждения

Пока решается судьба сгоревшей «Зимней вишни», по всей стране проходят проверки других торговых центров. Как рассказал ТАСС государственный инспектор России по пожарному надзору Ринат Еникеев, в МЧС уже разработали предложения по изменению федерального закона «О защите прав предпринимателей», которые позволят повысить эффективность инспекции.

Так, в МЧС считают, что проверки должны быть внезапными, а проводить их необходимо не реже одного раза в год — вне зависимости от того, выявлены нарушения или нет.

«Достаточно проблематично проверить работу противопожарных систем, состояние эвакуационных выходов, если предупредить собственника заранее, поэтому проверки предполагается делать без предварительного уведомления владельцев и арендаторов», — заявил Еникеев.

РИА Новости

По его словам, сейчас пожарный надзор обязан предупреждать юридическое лицо за три дня до проверки, что позволяет предпринимателям подготовиться.

«За это время можно открыть эвакуационные двери, взять в аренду огнетушители, включить сигнализацию на тот момент, когда придёт инспектор. И такое делается повсеместно», — добавил инспектор.

Только в Центральном и Приволжском федеральных округах МЧС к 30 марта по результатам проверки 791 торгового комплекса выявило свыше 2,7 тыс. нарушений требований пожарной безопасности. Среди самых распространённых — захламлённость путей эвакуации, отделка горючими материалами, отсутствие инструкций по мерам пожарной безопасности.

В некоторых регионах ситуация особенно плачевная. Так, по данным прокуратуры Камчатки, нарушения выявлены практически во всех торгово-развлекательных центрах области и на других объектах массового пребывания людей.

«По всем фактам нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — подчеркнули в ведомстве.

В интервью «Российской газете» Еникеев сообщил, что сигнализация в сгоревшем ТЦ была переключена в ручной режим управления и активировать её должен был охранник, на пульт которого поступил сигнал.

«Если бы сигнализация была включена в автоматическом режиме, то мгновенно должны были включиться системы дымоудаления, лифты — опуститься на первый этаж, все эскалаторы должны были переключиться на спуск, а двери эвакуационных выходов — разблокированы», — пояснил он.

Еникеев считает, что МЧС должно участвовать в рассмотрении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на этапе проектирования.

«Если здание будет построено без соблюдения противопожарных требований, скажем, со слишком узкими проходами, то потом уже перестраивать его будет поздно после нашей проверки. Это вам не огнетушитель на стену повесить», — заключил он.