За неуплату: бойцы ВСУ избили своего командира

Офицер пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко сообщил, что четверо военнослужащих ВСУ в Донбассе избили своего командира за то, что он лишил их дополнительных премий за июнь. По его словам, это произошло 11 июля. В момент совершения преступления бойцы находились в состоянии алкогольного опьянения.

Как рассказал Филипоненко, из-за задержки выплат бойцы 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ начали массово саботировать приказы командования и совершать различные преступления.

К тому же участились случаи дезертирства.

Офицер пресс-службы также сообщил, что бойцы ВСУ начали активнее искать нелояльных к украинским властям мирных жителей на подконтрольной Киеву территории Донбасса.

«По данным разведки ЛНР, стало известно, что в населенном пункте Станица Луганская проводятся совместные рейды представителей ВСУ, МВД и СБУ с целью выявления лиц, якобы причастных к пособничеству «сепаратистам» для последующего их обвинения в государственной измене», — отметил Филипоненко.

Из-за этого уже двое местных жителей были вынуждены обратиться к представителям международных организаций с просьбой о защите своих гражданских прав, сказал он.

В самопровозглашенных республиках на востоке Украины довольно часто сообщают о случаях неуставных отношений в рядах украинских силовиков. 23 июня руководитель пресс-службы управления народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов сообщил, что полковник из штаба Операции объединенных сил (ООС) до смерти избил свою подчиненную.

«Главный оперативный дежурный командного пункта штаба ООС в приступе ярости избил женщину-военнослужащую, которая впоследствии от полученных травм скончалась», — рассказал представитель ополченцев.

Безсонов подчеркнул, что командование ВСУ изо всех сил старается скрыть произошедшее. Вместе с тем по факту смерти женщины-солдата возбуждено уголовное дело, уточнил он.

Всего за три дня до этого Филипоненко сообщил, что пьяный командир взвода одного из подразделений 30-й бригады ВСУ в Донбассе расстрелял своих подчиненных, когда они попытались покинуть позиции.

Инцидент произошел 18 июня в районе населенного пункта Троицкое. По словам Филипоненко, военный открыл огонь на поражение из автомата по трем бойцам, которые попытались покинуть свои позиции. Солдаты были ранены и впоследствии доставлены в больницу Троицкого района.

Как утверждает представитель народной милиции, командование бригады скрыло факт произошедшего.

По словам Филипоненко, произошедшее указывает на низкий уровень морально-психологического состояния украинских военных. Согласно информации ополченцев, украинские военнослужащие мародерствуют и устраивают пьяные разборки. Кроме того, участились случаи неуставных взаимоотношений, приводящих к дезертирству и самоубийствам, подчеркнул он.

Неделей ранее Филипоненко рассказал, что пьяный украинский военнослужащий расстрелял своих сослуживцев после ссоры.

«Вечером 12 июня в одном из подразделений 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ между военнослужащими, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, в результате которой один из участников открыл огонь из автомата по своим товарищам», — сообщил он.

Новости СМИ2

В самопровозглашенной республике отметили, что в результате инцидента двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Чтобы выяснить обстоятельства случившегося, в 14-ю бригаду ВСУ прибыла комиссия штаба.

Офицер уверен, что военнослужащие этой бригады не хотят проходить службу в Донбассе, поэтому там распространено дезертирство: самопровозглашенная республика зафиксировала уже 19 таких фактов.

Кроме того, нередко военные просто не возвращаются из отпусков: таких в украинской армии 22.

Впрочем, дезертирство все же уступает по массовости случаям неуставных отношений между украинскими военнослужащими. Филипоненко 5 июня рассказывал об еще одном конфликте между силовиками, который разгорелся, когда они распивали спиртные напитки. Перепалка стала причиной того, что двое военных получили огнестрельные ранения. По словам луганского офицера, инцидент произошел в первом батальоне 54-й бригады украинских военнослужащих.

«Командир батальона скрывает данный факт от командования бригады», — отметил он.

Военный предположил, что командование ВСУ скроет реальную причину случившегося и в очередной раз представит это как «боевые потери» в ходе военных действий с ополчением.