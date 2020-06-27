За «неправильный» ответ о принадлежности Крыма на Украине предлагают сажать

Верховная Рада Украины стремится внести свой вклад в «возвращение» Крыма на Незалежную. В этом депутаты парламента страны постоянно соревнуются с президентом Зеленским и экс-президентом Петром Порошенко, регулярно объявляющим, что вот сейчас, надо еще немного потужиться – и все получится, как они обещали.

Депутат ВРУ (прекрасная аббревиатура, не находите? – прим. авт.) от «Слуги народа» некая Елизавета Ясько объявила в эфире ток-шоу «Свобода слова», что разрабатывает законопроект об уголовной ответственности за непризнание и поддержку оккупации Крыма.

- Хочу сказать, очень важно, об инициативе, которую я сейчас в парламенте разрабатываю, — это закон о непризнании именно оккупации. Мы имеем какую ситуацию — очень часто российские нарративы раскалывают наше общество. Мы имеем пятую колонну, многие едут в Москву, публично поддерживает оккупацию Крыма. Мне кажется, что в Украине должна быть уголовная ответственность для таких публичных лиц, которые находятся, кстати, даже в нашем парламенте, - заявила эта молодая блондинка в телеэфире.

Жуткая опасность нависла над сотнями тысяч заробитчан, зарабатывающих в России на прокорм собственных семей. Не меньшая опасность сомкнулась над более чем миллионом украинских граждан, прибывающих в курортный сезон отдохнуть на российском полуострове. Мы же понимаем, что слова «в Москву» тут сказаны абсолютно фигурально, и их с равным успехом можно заменить на Санкт-Петербург, Воронеж, не говоря уже о Ростове-на-Дону.

Зачем писать новый закон, если тех, кто не признает «оккупацию» Крыма, и так вполне успешно сажают на Незалежной за государственную измену, сепаратизм и прочие «тяжелые» статьи? Ответ неизвестен, и тайна сия неведома. Мне, кстати, иногда кажется, что украинские политики специально пишут всякого рода законопроекты, чтобы не просто доказать свою полезность, но и показать, какие они умные. Вот выучит такая юная блондинка слово «нарратив», а сказать его негде. Вот и пишет закон, чтобы потом на телевидении выученное слово и употребить.

Но пока депутаты заняты законотворчеством, президент Зеленский не отказывается от своих обещаний. Нет, он не выполняет их, а обещает по новой. Вот и в «день крымско-татарского флага» (26 июня) он посетил Херсонскую область, где твердо пообещал местным активистам-националистам (причем, не украинским, а крымско-татарским) «вернуть Крым». Некий активист Эдем Бекиров, вернувшийся на Украину после обмена, вручил Зеленскому флаг, пожелав, чтобы глава государства водрузил его над Крымом, на что Зеленский в очередной 100500-й раз клятвенно пообещал: «Мы всех вернем: и Крым вернем, и людей. Мы в это верим». При этом, что характерно, во время поездки в Херсон Зеленский никак не отреагировал на билборды, поздравлявшие украинцев годовщиной принятия во Львове бандеровцами «акта провозглашения Украинской державы», в третьей статье которого говорилось: «Воссозданное Украинское государство будет тесно сотрудничать с национал- социалистической Великой Германией, которая под руководством Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе и мире».

А почему, собственно, только Крым. Многие политики «эксперты» на Украине уже пон7имают, что ритуальные заклинания про «возвращение Крыма» уже приелись населению и не срабатывают. И что если продолжать в том же духе, то за это вскоре могут в ответ и просто начать бить в лицо, как Паниковского, прославившегося «охотой на гуся». Кстати, амбиции того же старика, похоже, вскружили голову и этим экспертам. Помните собрание про конвенцию?

- Нашли дураков! - Визгливо кричал Паниковский. - Вы мне дайте Среднерусскую возвышенность, тогда я подпишу конвенцию.

- Как? Всю возвышенность? - заявил Балаганов. - А не дать ли тебе еще Мелитополь впридачу? Или Бобруйск?

При слове "Бобруйск" собрание болезненно застонало. Все соглашались ехать в Бобруйск хоть сейчас. Бобруйск считался прекрасным, высококультурным местом.

Нет, конечно, про Бобруйск украинские эксперты сейчас помалкивают. Соседи в Минске могут неправильно понять. Но вот что касается Кубани, Ростовской и Воронежской областей – тут у них аппетиты уже вовсю разыгрались.

- Если Путин говорит о том, что кто-то там получил, мы можем говорить, например, о Ростовской области, о Краснодарском крае, - заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, комментируя слова президента России о «подарках» союзным республикам за счет российских территорий. - Потому что во время УНР даже эти территории при переговорах даже с первой советской Россией, могли войти в Украину.

А некий политолог Таран (их там целых три, эдакий семейный подряд, но совершенно неважно в данном случае о каком из Таранов идет речь) даже выступил с «убедительными научными» доказательствами принадлежности Крыма и Кубани Украине. «Доказательством» стал «проект карты Украины», которую делегация УНР якобы привезла на Парижскую конференцию 1919 года.

Примечательно, что это лишь проект карты, которая полноценной картой-то и не стала. Никто ее не видел, никто ее не признал, да и сама УНР, как всякий исторический анекдот вскоре после 1919-го канула в лету. Но на Украине сослагательное наклонение уже давно стало повествовательным. Вот и Маломуж говорит «могла бы» с таким видом, как будто уже было в реальности. А что так слабо? Всего-то Ростовская область с Кубанью. Даешь, что называется, Закавказье и Среднерусскую возвышенность! И до Урала вплоть. А там и до Бобруйска очередь дойдет.

Так что все мрии украинские постепенно переходят из сослагательного наклонения в повествовательное, но происходит это исключительно в головах украинских политиков – это неудивительно. Удивительно, что те же политики уверены, что, если всех, кто не считает Крым оккупированным, посадить в тюрьму, это почему-то приблизит его «возвращение» в состав Украины. Но медицина, как говорят, тут уже бессильна.

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