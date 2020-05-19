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За нефтяной войной последует газовая? Bloomberg узнал о замысле Катара

19 мая 2020, 09:55  •  91 • Политика
Катар может начать ценовую войну на газ по причине мирового кризиса. "Подавленный слабым спросом и большими расходами на хранение, крупнейший в мире экспортёр сжиженного природного газа может вскоре вступить в битву за рынок", - пишет Bloomberg.
После сравнительно тёплой зимы и пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 мировые цены на природный газ низки как никогда. Из-за этого Катар, главный поставщик сжиженного природного газа, оказался перед выбором, который может привести к ценовой войне на "голубое топливо", пишет Bloomberg.
По мнению издания, после "нефтяной войны" между Россией и Саудовской Аравией, которая завершилась подписанием новой сделки ОПЕК+, мир стоит на пороге "газовой войны". И развязать её готовится главный поставщик сжиженного природного газа Катар.
Из-за низких цен на "голубое топливо" у страны, по сути, есть только два пути. Первый - сократить добычу газа. Второй - развязать ценовую войну, предложив потребителям большие скидки. Однако сокращение производства для Катара не вариант, так как это означает крах всех амбициозных планов.
"Подавленный слабым спросом и большими расходами на хранение, крупнейший в мире экспортёр сжиженного природного газа может вскоре вступить в битву за рынок", - предупреждает Bloomberg.

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