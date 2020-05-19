За нефтяной войной последует газовая? Bloomberg узнал о замысле Катара

После сравнительно тёплой зимы и пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 мировые цены на природный газ низки как никогда. Из-за этого Катар, главный поставщик сжиженного природного газа, оказался перед выбором, который может привести к ценовой войне на "голубое топливо", пишет Bloomberg.

По мнению издания, после "нефтяной войны" между Россией и Саудовской Аравией, которая завершилась подписанием новой сделки ОПЕК+, мир стоит на пороге "газовой войны". И развязать её готовится главный поставщик сжиженного природного газа Катар.

Из-за низких цен на "голубое топливо" у страны, по сути, есть только два пути. Первый - сократить добычу газа. Второй - развязать ценовую войну, предложив потребителям большие скидки. Однако сокращение производства для Катара не вариант, так как это означает крах всех амбициозных планов.