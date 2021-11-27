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За неделю у границ России замечено 35 самолётов-разведчиков и 6 беспилотников стран НАТО

27 ноября 2021, 15:05  •  24 • Война
За прошедшую неделю у воздушных рубежей Российской Федерации были обнаружены тридцать пять иностранных самолётов-разведчиков и шесть беспилотных летательных аппаратов. Для их перехвата трижды пришлось поднимать в воздух истребители из состава дежурных сил по противовоздушной обороне.
Количество полётов натовских самолётов у границ России выросло в 2021 году на 30% по сравнению с прошлым годом. Особое внимание уделяется Крыму. В российском министерстве обороны полагают, что натовцы изучают предполагаемый театр военных действий на случай попытки Киева решить конфликт в Донбассе силой.
Ранее бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко в интервью "Известиям" сообщил: "Сейчас лётчики НАТО пытаются нащупать российскую противовоздушную оборону – найти и уточнить координаты важных военных объектов. Например, ищут, где и на каких частотах работают радиолокационные станции. При нападении средства ПВО подвергаются атакам одними из первых – противнику надо пробить безопасные коридоры для своей авиации вглубь территории".
Иностранные самолёты, прощупывающие границы России, в том числе американские стратегические бомбардировщики В-1В и В-52, взлетают с аэродромов в Великобритании, Италии, Румынии, Германии, Греции. Министр обороны Сергей Шойгу полагает, что таким образом американцы отрабатывают нанесение воздушных ударов крылатыми ракетами в глубине территории РФ. Бомбардировщики отрабатывают также уничтожение кораблей Балтийского и Черноморского флотов противокорабельными ракетами LRASM.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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