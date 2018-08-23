За неделю миссия ОБСЕ зафиксировала более шести тысяч нарушений перемирия в Донбассе

• 41 • Украина

Первый заместитель главы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что за прошедшую неделю было зафиксировано более 6 тыс. нарушений перемирия в Донбассе.

globallookpress.com

«На минувшей неделе мы стали свидетелями более 6 тыс. нарушений режима прекращения огня. Более 30% зафиксированных нарушений случились в треугольнике Авдеевка — Ясиноватая — Донецкий аэропорт», — цитирует РИА Новости Хуга. Накануне 22 августа контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 29 августа. За июль миссия ОБСЕ зафиксировала 15 тыс. нарушений режима прекращения огня. Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что лето 2018 года оказалось самым спокойным периодом в Донбассе с начала вооружённого конфликта на Украине.