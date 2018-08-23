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За неделю миссия ОБСЕ зафиксировала более шести тысяч нарушений перемирия в Донбассе
23 августа 2018, 17:39 • 41 • Украина
Первый заместитель главы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что за прошедшую неделю было зафиксировано более 6 тыс. нарушений перемирия в Донбассе.
globallookpress.com
«На минувшей неделе мы стали свидетелями более 6 тыс. нарушений режима прекращения огня. Более 30% зафиксированных нарушений случились в треугольнике Авдеевка — Ясиноватая — Донецкий аэропорт», — цитирует РИА Новости Хуга.
Накануне 22 августа контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 29 августа.
За июль миссия ОБСЕ зафиксировала 15 тыс. нарушений режима прекращения огня.
Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что лето 2018 года оказалось самым спокойным периодом в Донбассе с начала вооружённого конфликта на Украине.
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