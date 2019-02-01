За неделю истребители ВКС России четыре раза поднимались на перехват целей-разведчиков

За неделю истребители российских Воздушно-космических сил (ВКС) четыре раза подымались в небо, чтобы не допустить нарушения воздушных границ нашей страны иностранными летательными аппаратами-разведчиками.

Такие данные приводятся в инфографике газеты "Красная звезда", официальном органе печати отечественных Вооруженных сил. Издание также уточняет, что ни одного нарушения воздушного пространства России допущено не было.

Как удалось зафиксировать российским военным, всего за неделю разведку у наших границ вели 23 иностранных летательных аппарата.

Отмечается в инфорграфике и другие достижения ВС за эту неделю. Так, к примеру, в рамках боевой подготовки российские пилоты выполнили 106 летных смен на 75 аэродромах.

В Сирии была проведена одна гуманитарная акция. Населению разоренной войной страны было передано более двух тонн медикаментов и продовольствия.

Подробнее об активности Вооруженных сил России за неделю вы можете узнать на сайте "Красной звезды".