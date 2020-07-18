За неделю - 32 самолёта-разведчика: Русские истребители перехватили воздушное судно Норвегии

Российские истребители Северного флота сопроводили от границ России норвежский разведывательный самолёт. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

При этом норвежский "разведчик" не нарушал границ России. Отметим, что в последнее время активность иностранных государств у границ нашей страны резко подскочила.

Как сообщает газета российских Вооружённых сил "Красная звезда", только за последнюю неделю разведку у границ нашей страны вели 32 воздушных судна. Российские истребители четыре раза поднимали в воздух, чтобы сопроводить иностранные самолёты-разведчики.

Напомним, что особенно часто самолёты-разведчики НАТО засекают у берегов Крыма. С тех пор, как полуостров стал российским, у его границ резко выросла активность иностранных самолётов. В Минобороны уже выражали возмущение этим фактом, однако ситуация не меняется. Российские воздушные судна регулярно приходится поднимать в воздух из-за иностранных самолётов-шпионов.