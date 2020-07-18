Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Российские лётчики отомстили в Сирии
Коронавирус и российская таможня не пускают граждан Украины в Россию
"Сафари на русню" пошло не по плану. Подорвавшихся в Донбассе вычислил...
"Предательство" Козаком Донбасса – большая игра Путина?
Главная / В мире

За неделю - 32 самолёта-разведчика: Русские истребители перехватили воздушное судно Норвегии

18 июля 2020, 09:00  •  13 • В мире
Русские истребители перехватили воздушное судно Норвегии в небе над Баренцевым морем. Сообщается, что территориальные границы России нарушены не были. В последнее время самолёты-разведчики иностранных государств активизировались у границ нашей страны. Только за последнюю неделю военные засекли 32 таких самолёта.
Российские истребители Северного флота сопроводили от границ России норвежский разведывательный самолёт. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
При этом норвежский "разведчик" не нарушал границ России. Отметим, что в последнее время активность иностранных государств у границ нашей страны резко подскочила.
Как сообщает газета российских Вооружённых сил "Красная звезда", только за последнюю неделю разведку у границ нашей страны вели 32 воздушных судна. Российские истребители четыре раза поднимали в воздух, чтобы сопроводить иностранные самолёты-разведчики.
Напомним, что особенно часто самолёты-разведчики НАТО засекают у берегов Крыма. С тех пор, как полуостров стал российским, у его границ резко выросла активность иностранных самолётов. В Минобороны уже выражали возмущение этим фактом, однако ситуация не меняется. Российские воздушные судна регулярно приходится поднимать в воздух из-за иностранных самолётов-шпионов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



13
Источник
Похожие новости
17 июля 2020, 19:00
F-35 и F-22 "теряют нюх" из-за умной обшивки русского Су-57
18 июля 2020, 03:00
"Одержима Россией": Пушков указал Украине её место
18 июля 2020, 05:00
Не сделала уроки? В тюрьму! Судья оказалась безжалостна к больному ребёнку
17 июля 2020, 21:00
Пентагон впервые раскрыл детали испытаний "супер-пупер-ракеты" Трампа
18 июля 2020, 03:00
Угадай страну: Полицейский застрелил мужчину, пригрозившего покончить с собой
17 июля 2020, 21:55
«Нужен повод»: почему на Западе обвинили Россию в хакерских взломах разработок вакцины от COVID-19
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 июля 2020, 23:00
Россия поставила ультиматум Украине: Киев должен объясниться за слова вице-премьера
11 июля 2020, 13:25
"Свободу Фургалу": Хабаровск вышел на улицы - показать Москве свою обиду за все
12 июля 2020, 20:00
"Будет уничтожена": соратник Зеленского назвал Россию "жалкой страной"
17 июля 2020, 00:00
"Сафари на русню" пошло не по плану. Подорвавшихся в Донбассе вычислили по нашивкам
14 июля 2020, 17:00
"Своих арлекинов девать некуда": Жителей России возмутило возвращение украинских артистов
12 июля 2020, 08:00
Вассерман объяснил, как вода из реки Кубань попадет в дома жителей Крыма
12 июля 2020, 14:00
"Откровенный тупик": Запад провалил попытку обвинить РФ в крушении "Боинга" МН17
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.