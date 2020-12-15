За Навальным охотились четыре года

Автор:

Александр Гришин

Плейшнер в пятый раз выбрасывался с балкона третьего этажа. Яд всё не действовал.

– "Новичок"! – ржали над бедным профессором эсэсовцы.

Группа бездельников

По словам Навального, в течение нескольких лет, аж с 2016 года, за ним по стране регулярно ездила группа убийц из ФСБ, которым была поставлена задача убить его посредством отравления. Причём первая попытка предпринята ещё пару лет назад, когда Навальный чувствовал себя плохо в самолёте целых 15 (!) минут. А потом всё прошло.

А в июле вместе с супругой Навальный был под Калининградом, а там почувствовала себя плохо уже его супруга. Причём говорила, что "ничего не болит", и так плохо себя чувствовала, что Алексей даже не стал сопровождать супругу при её возвращении в отель, отпустил одну, а она еле дошла. И тут ей внезапно стало легче, и она уснула, а проснулась – как ни в чём не бывало.

Безусловно, боевое отравляющее вещество (БОВ), несколько граммов которого способно отправить в мир иной тысячи человек, именно так и должно действовать. А ещё, как совсем недавно говорил Алексей, "Новичок" буквально пасует перед теми, кто занимается пробежками. ЗОЖ, понимаете ли, это вам не просто так, а и в Африке ЗОЖ. Главное, кроссовки хорошо зашнуровать.

Более того, в своём новом расследовании, когда Алексей рассказывает, как "группа убийц из ФСБ" травила его в Томске, есть прекрасное место:

В 00:44 звонки ("убийц" из ФСБ своим кураторам – прим. авт.) прекращаются. Скорее всего, активная фаза операции завершена – к тому моменту я уже отравлен, и остаётся только ждать результатов.

Результаты проявились спустя почти девять часов! Когда Алексей вывалился в туалете самолёта и выл-ревел-орал (хотя позже и рассказывал, что у него ничего не болело, а он лишь сказал бортпроводнику, что "умирает". И кто тогда орал?). Такое вот химическое оружие, БОВ отсроченного действия, причём с чётким временным позиционированием срабатывания, когда Алексей был в самолёте, а самолёт – в воздухе. Только пульта дистанционного управления не хватает, который нажимает главный злодей.

У Путина есть машина времени

Ещё одно прекрасное место из нового "расследования". Навальный и его "расследушники" называют фамилию, имя и отчество одного из "убийц" ФСБ – Владимир Александрович Паняев. А знаете, что является доказательством причастности Паняева к "покушению" на Навального? Алексей недолго держит интригу: "Работал фельдшером в воинской части. Сейчас прописан по адресу: Лубянка, 1. Какой интересный адрес. Смотрим предыдущую прописку и тут уже вообще не можем поверить своим глазам. Улица Люблинская, дом 175".

Знаете, кто ещё прописан по этому адресу? – спрашивает Навальный и тут же отвечает: – Я.

Прямо вот от души, и под дых! Убил! Наповал сразил. И возразить нечего, да? Явно же, режим, ФСБ и лично "сам знаете кто" специально подселил "убийцу" к Лёше. Вот только маленький нюанс – гражданин Паняев был прописан по тому адресу с 24 февраля 2000 года до 1 июня 2002-го. А чем занимался в те годы Навальный, что власть уже тогда подселила к нему "убивца"? Алексей основал компанию по оказанию парикмахерских услуг, потом открыл фирму по торговле ценными бумагами на бирже, но быстро разорился, а ещё пытался зарабатывать на автомобильных грузоперевозках, но тоже без успеха.

Это у ФСБ и Путина машина времени есть, что они уже тогда подослали к мелкому и неудачливому начинающему бизнесмену "убивца-ликвидатора"? Или его парикмахеры так уродовали клиентов?

Бред же чистой воды. И самое интересное, сторонники Навального, желающие сделать его рыцарем без страха и упрёка, спешат, друг друга перебивают, друг друга опровергают. На днях журналисты The SundayTimes разродились "сенсацией", что российские "сотрудники органов государственной безопасности попытались завершить убийство" Навального "второй дозой яда" перед его перевозкой на лечение в Германию. То есть в больнице Омска. Не прошло и двух дней, как главред "Инсайдера" Роман Доброхотов заявил, что версия о повторном отравлении не нашла подтверждения. Но об уровне говорит уже сам факт, что "версию" эти расследователи рассматривали всерьёз.

Дело раскрыто

Товарищ Бортников, сколько можно? Человек же мучается из-за некомпетентности сотрудников! Путин "приказал убить" Навального ещё аж в 2016-м, а они всё тянут и тянут. Тратят, между прочим, государственные средства на командировки, билеты там, на самолёты-поезда, оплату гостиниц и т.д. Да на одних суточных они за это время состояние себе заработали! В конце концов, если "Новичок" настолько неэффективен, закупите на Западе вакцину "Пфайзер" (Pfizer), что ли. Американцы говорят, что она раз в шесть эффективнее "Новичка". Пары ампул хватит, наверное.

Уже химики ржут в голос над заявлениями Навального, уже разработчик "Новичка" впрямую, хоть и в шутку, намекает прямым текстом на последствия потребления некачественного самогона. Но, что вы, Джеймс Бонд самогон не пьёт, а Ален Делон не потребляет одеколон. Особливо, ежели без закуси. А кого-то одного из этих двух сейчас совершенно явно пытаются нарисовать из Лёши Навального на Западе.

И только он повторяет с упорством маньяка-мазохиста:

Дело раскрыто. Я знаю всех, кто пытался меня убить.

Прямо каким-то Гнездиловым запахло. Если кто не знает, это самый тупой персонаж в сериале "Пёс", который по приезде на место преступления всегда первым делом заявляет: "Значит так. Дело раскрыто".

Кстати, уж лучше новые серии посмотреть, что ли, этого "Пса", вместо чтения откровений новых "расследователей" и Алексея. Там даже Гнездилов как-то поумнее кажется.