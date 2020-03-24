За нарушения карантина предлагают давать 7 лет тюрьмы

Госдума грозит принять столь жесткие наказания уже на следущей неделе. С идеей выступили спикер парламента Вячеслав Володин и глава комитета по законодательству Павел Крашенинников. Что предлагают депутаты? Если человек, которому врачи прописали домашний режим, ослушался и заразил остальных — штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Возможно и ограничение его свободы на срок до 3 лет.

Если по вине нарушителя от болезни умер человек — штраф до 2 миллионов. Также могут отправить в тюрьму на срок до 5 лет.

А уж если из-за заражения погибли два и волее человек — тюрьма на срок до 7 лет.

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