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За нападками на русских стоит Турция? Политик объяснил подтекст угроз из Казахстана

01 сентября 2021, 00:15  •  52 • Политика
Глава "Офицеров России" Липовой ждёт реакции властей Казахстана на угрозы националистов. Депутат Госдумы нашёл в истории "турецкий след".
Глава организации "Офицеры России" Сергей Липовой потребовал от властей Казахстана реакции на угрозу расправы над депутатами Госдумы России. Кто стоит за провокацией против русских политиков, рассказал Царьграду депутат Госдумы Евгений Фёдоров.
Речь идёт о заявлении активистов незарегистрированной казахстанской организации "Ел Тiрегi". Те угрожали ряду депутатов Госдумы и членам организации "Офицеры России" расправой, если они приедут в республику. Один из угрожавших - глава казахстанского Союза ветеранов Мурат Мухамеджанов.
Фёдоров отметил, что Мухамеджанов - это известный последователь так называемого Великого Турана. То есть он, по сути, является агентом Турции, которая открыто ставит задачу, чтобы территория Казахстана вошла в этот Туран, вместе с частью земель России.
То есть это сепаратист. И понятно, что у него такие взгляды. Но другое дело, что он, видите, перешёл уже к угрозам,
- сказал Евгений Фёдоров в комментарии Царьграду.
При этом он отметил, что Мухамеджанов уже привлекался к уголовной ответственности. Как-то он разломал герб Казахстана, потому что герб страны противоречит идее Великого Турана. То есть он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов Казахстана.
Ну, а что касается меня лично - я все-таки участник боевых действий и полковник. Поэтому враги Отечества постоянно нам угрожали. Это часть нашей борьбы
- подчеркнул парламентарий.

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