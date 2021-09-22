«За мужество, отвагу и самоотверженность»: Путин подписал указ о награждении полицейских, обезвредивших напавшего на вуз

Владимир Путин подписал указ о награждении Орденом Мужества Константина Калинина, обезвредившего напавшего на студентов и преподавателей Пермского государственного национального исследовательского университета. Его коллега Владимир Макаров, который организовывал эвакуацию находившихся в вузе людей, удостоен медали «За отличие в охране общественного порядка». Решением главы МВД Владимира Колокольцева правоохранителей повысили в званиях до лейтенанта и капитана полиции соответственно.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами сотрудников ДПС, обезвредивших молодого человека, устроившего стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить: Орденом Мужества Калинина Константина Михайловича — младшего лейтенанта полиции; медалью «За отличие в охране общественного порядка» Макарова Владимира Александровича — старшего лейтенанта полиции», — говорится в документе.

Кроме того, в пресс-службе МВД сообщили, что глава ведомства Владимир Колокольцев присвоил сотрудникам ДПС очередные специальные звания: Калинину — лейтенант полиции, Макарову — капитан полиции.

«На одну ступень выше специального звания, предусмотренного по занимаемой должности. Так отмечены их смелые и решительные действия при задержании вооруженного преступника», — пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее Калинин и Макаров рассказали о событиях, произошедших 20 сентября в ПГНИУ.

«После выстрела он упал, я подбежал к нему и зафиксировал его руки, после чего снял с него ружье, оно было зафиксировано у него на ремне, также снял патронташ и нож, все это отбросил в сторону. Также я его спросил, для чего он это сделал, он мне не ответил. Попросил снять маску, так как ему душно. И я спросил, как его зовут, он назвался мне», — сказал Константин Калинин.

В свою очередь, его напарник Владимир Макаров поведал о том, как организовал эвакуацию людей из высшего учебного заведения.

«Люди выбегали в панике, некоторые хромали, была видна кровь. Я старался направить их к каретам скорой медицинской помощи, указывал безопасное направление. Позже организовал проезд к месту стрельбы для спецслужб и карет скорой помощи», — указал инспектор.

Стрельба в Перми

Утром в понедельник, 20 сентября, 18-летний студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании Пермского государственного национального исследовательского университета. В результате произошедшего погибли шесть человек в возрасте от 18 до 66 лет. Накануне в Москву для продолжения лечения транспортировали семерых находящихся в тяжёлом состоянии пострадавших, четверо из них находились на аппарате ИВЛ.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство»). Председатель СК Александр Бастрыкин поручил расследование дела Главному следственному управлению ведомства.

Отец подозреваемого Марат Бекмансуров в разговоре с RT отмечал, что шокирован произошедшим. По его словам, в общении сын не высказывал намерений, которые могли бы указать на трагедию. Мужчина также рассказал, что он развёлся с женой в 2009 году, сын остался с матерью. По его словам, молодой человек много времени проводил дома за компьютером.

Согласно последним данным, число пострадавших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете достигло 43. Об этом сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень на заседании регионального правительства.

«На сегодняшний день 43 пострадавших. Из них 12 человек находятся в трёх стационарах города Перми. Тяжёлый только один — это стрелок, вчера вечером была произведена ампутация голени. Состояние нестабильное, крайне тяжёлое. Все остальные 11 человек находятся в удовлетворительном состоянии, также в удовлетворительном состоянии и находящиеся на амбулаторном лечении», — сказала она.

Как уточнили в пресс-службе краевого Минздрава, увеличение числа пострадавших обусловлено тем, что граждане продолжают обращаться за медицинской помощью после произошедшего инцидента.

«У них различные несерьёзные травмы, не требующие стационарного лечения», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

В свою очередь, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что учебный процесс в ПГНИУ планируется возобновить с понедельника, 27 сентября. В этот день он сам посетит вуз, чтобы провести встречу с преподавательским составом и студентами.

21 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства сообщил, что на оказание всевозможной помощи пострадавшим и семьям погибших по поручению президента выделено около 18,5 млн рублей. Вечером того же дня он подписал распоряжение, согласно которому членам семей, детям и родителям погибших будет выплачено по 1 млн рублей, лицам, получившим тяжёлые травмы и травмы средней степени тяжести, — по 400 тысяч рублей, лёгкие травмы — по 200 тысяч рублей. При этом правительству Пермского края рекомендовано оказать дополнительную поддержку пострадавшим и семьям погибших.

«Прошу принять все необходимые меры, чтобы люди своевременно, без задержек и проволочек получили положенные им выплаты. То, что случилось, — это наша общая беда. И общая потеря. Мы скорбим вместе с теми, кто потерял близких. И от всего сердца желаем скорейшего выздоровления людям, за здоровье которых сегодня борются врачи», — пояснял глава кабмина.

Ранее в пресс-службе правительства Пермского края сообщали, что по поручению губернатора Дмитрия Махонина семьям погибших при стрельбе в ПГНИУ направят по 1 млн рублей, получившим ранения — по 500 тыс. рублей, тем, кто получил травмы — по 100 тыс. рублей.