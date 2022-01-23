За мнение: почему глава ВМС Германии ушёл в отставку после слов о Крыме

Командующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах подал в отставку после слов о том, что Крым никогда не вернётся в состав Украины. Об этом немецкий военачальник заявил, выступая на конференции в Индии. Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник приветствовал решение Шёнбаха, однако, по его мнению, эта ситуация «серьёзно ставит под вопрос надёжность Германии на международном уровне». С точки зрения экспертов, мнение высокопоставленного немецкого военачальника, озвучившего реальное положение дел, и вызванный им резонанс наглядно демонстрируют раскол в западном политсообществе. При этом аналитики констатируют, что Европа остаётся под сильным идеологическим влиянием США.

Командующий Военно-морскими силами Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах подал в отставку после слов о том, что Крым не вернётся в состав Украины.

«Я попросил министра обороны Кристин Ламбрехт немедленно освободить меня от занимаемой должности. Министр удовлетворила мою просьбу», — приводит Reuters заявление Шёнбаха.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в комментарии газете Die Welt сказал, что приветствует это решение, но при этом считает, что репутации Германии нанесён ущерб. По словам дипломата, эта ситуация «серьёзно ставит под вопрос надёжность Германии на международном уровне».

Напомним, вице-адмирал Шёнбах в ходе выступления на конференции в Индии заявил, что Крымский полуостров никогда не вернётся в состав Украины. Он также назвал нонсенсом утверждения о возможности военного вторжения России на Украину и добавил, что Владимир Путин добивается того, чтобы с Москвой разговаривали на равных. Кроме того, военачальник выразил мнение, что Индия и Германия нуждаются в поддержке России для противостояния Китаю.

Выступление командующего ВМС Германии вызвало резкую реакцию в Киеве. МИД Украины потребовал от властей Германии разъяснений по поводу слов Шёнбаха.

«Крымский полуостров может быть потерян лишь в воображении немецкого вице-адмирала. Крым непременно вернётся благодаря настойчивым усилиям Украины и ее партнёров, которые будут проявлять решимость в противодействии государству-агрессору. В связи с этим требуем разъяснения со стороны немецкого правительства, как слова командующего ВМС коррелируют с последовательной поддержкой Германией «Крымской платформы», — приводит РБК-Украина слова официального представителя внешнеполитического ведомства страны Олега Николенко.

Кроме того, в МИД была вызвана посол ФРГ Анка Фельдгузен. В сообщении министерства отмечалось, что ей также было выражено разочарование по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного оружия.

Разочарование в связи с позицией Берлина высказал и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Недавние заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонительного оружия, в частности через предоставление разрешения на это третьим сторонам, бесперспективности возвращения Крыма, колебания по отключению РФ от SWIFT — не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации безопасности», — написал он в Twitter.

Вскоре после тиражирования заявлений Шёнбаха в СМИ и соцсетях вице-адмирал пояснил, что они отражали его личное мнение и не соответствуют официальной позиции Минобороны Германии. В военном ведомстве также заявили, что высказывания Шёнбаха не соответствуют позиции министерства.

Без взаимности

Несколькими днями ранее Дмитрий Кулеба на брифинге с главой дипломатии ФРГ Анналеной Бербок заявил, что Германия возглавит одно из направлений работы «Крымской платформы», которое будет связано с «политикой непризнания».

«Мы предложили отдельным партнёрам Украины возглавить в рамках «Крымской платформы» одно из пяти направлений её работы. И сегодня я с радостью узнал, что Германия готова стать лидером в «Крымской платформе» по направлению «политики непризнания». Это подтверждение лидерского подхода немецкой дипломатии. Я надеюсь, что таковой она останется и в дальнейшем», — сказал министр.

МИД Украины

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Однако Бербок никак не прокомментировала это заявление Кулебы ни на брифинге, ни позднее. В то же время она заявила, что новое правительство ФРГ по-прежнему не готово поставлять Украине оружие.

«Позиция правительства Германии по поставкам оружия, учитывая нашу рестриктивную политику экспорта вооружений, известна, и это объясняется также нашей историей», — приводит её слова Deutsche Welle.

Как отметил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, отсутствие выраженной ответной реакции со стороны главы МИД ФРГ можно объяснить тем, что она недавно вступила в должность.

«Если бы она была опытным дипломатом, с её стороны последовала бы какая-то реакция. Однако её молчание оставляет поле для любых толкований, в том числе демонстрирует, что в этом вопросе Украина делает фокус своей внешнеполитический деятельности на пропаганде», — подчеркнул политолог.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин выразил мнение, что, даже несмотря на смену правительства, в политических кругах Германии скопилось определённое недовольство внешней политикой Украины, которая выдвигает Берлину различные требования, иногда в ультимативной форме. Прежде всего, по его словам, это касается украинского посла в ФРГ.

«Андрей Мельник производит впечатление вечно требующего. И такая позиция зачастую негативно воспринимается европейскими партнёрами Киева», — пояснил политолог.

Напомним, в марте 2021 года посол Украины в ФРГ в статье для издания Berliner Zeitung написал, что у Германии есть «моральный долг» перед Украиной из-за событий Второй мировой войны и нацистской оккупации, поэтому Берлин должен активнее участвовать в решении вопроса принадлежности Крыма.

Мельник также выступал с другими резонансными заявлениями. К примеру, он критиковал президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и намекал на возможное возвращение ядерного статуса Украине, если её не примут в НАТО.

Кроме того, украинский посол заявил, что Германия несёт «историческую ответственность» перед украинским народом и поэтому должна форсировать принятие Киева в Североатлантический альянс без дополнительных условий.

«Откровенные разногласия»

На этом фоне некоторые политики в Германии скептически высказываются относительно возможного принятия Украины в НАТО. Так, премьер Баварии Маркус Зёдер в опубликованном 22 января интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что вопрос вступления Киева в блок ещё долго не будет стоять на повестке дня.

«При всей справедливой критике в адрес России Запад должен когда-нибудь дать ответ на ключевой вопрос: планируется ли расширение НАТО на Украину? Разумеется, нельзя позволять России диктовать правила. Однако, несмотря на это, ответ должен быть дан. С моей точки зрения, понятно: расширения НАТО в восточном направлении на Украину долгое время не будет значиться в повестке», — приводит ТАСС слова Зёдера, возглавляющего партию Христианско-социальный союз.

Он также заявил, что НАТО не является угрозой, но при этом призвал зафиксировать, что вопрос расширения блока на восток волнует Москву.

Бундестаг

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Как отмечают опрошенные RT эксперты, несмотря на резонансную отставку Шёнбаха, нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что в германском истеблишменте есть определённый скепсис относительно безусловной поддержки киевских властей.

Так, по словам заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, нынешнее коалиционное правительство Германии, судя по всему, достаточно расколото по отношению к Украине.

«Представители правительства дают разные, подчас диаметрально противоположные комментарии по тем или иным вопросам. Поэтому в этой связи нужно ориентироваться не на то, что говорят различные министры, а всё-таки на позицию Германии, которую выражает канцлер. Важно также иметь в виду, что фактически в нынешнем немецком правительстве существуют откровенные разногласия по этому вопросу», — сказал Шаповалов.

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман со своей стороны назвал «печальной историей» то, что Шёнбах лишился своего поста за здравую оценку текущего состояния дел в международной политике и военной сфере. В связи с этим эксперт подчеркнул, что всегда нужно разграничивать высказывания публичных политиков и военных.

«Последние гораздо более реалистично оценивают то, что происходит на международной арене, они гораздо более точны в свих высказываниях, потому что их задача предельно ясна — это поддержание безопасности и недопущение мировой войны. А вот политики, которые в Европе гораздо более склонны к спекулятивной риторике больше внимания уделяют идеологии, пропаганде и разного рода громким заявлениям», — пояснил Фельдман.

«Поэтому Шёнбаха, реально оценившего ситуацию, вынуждают уйти со своего поста. Но, с другой стороны, это символизирует тот раскол, который сегодня есть в западном политическом обществе», — добавил специалист.

По его словам, на Западе есть прагматичные, здравомыслящие силы, которые понимают, что Россия имеет свои национальные интересы и обладает правом твёрдо о них заявлять и их отстаивать».

В свою очередь, Владимир Шаповалов считает, что последние высказывания немецких политиков об Украине и принадлежности Крыма можно расценить как сигнал того, что представление о ситуации в этой стране на Западе постепенно меняется.

«Это далеко не первое заявление со стороны высокопоставленных европейских чиновников и политиков, но здесь важно, что оно прозвучало из уст немецкого военачальника. По сути, это достаточно серьёзное свидетельство того, что руководители и ведущие эксперты одной из крупнейших стран Европы начинают осознавать реальное положение дел. Таким образом, можно рассчитывать на то, что такая точка зрения будет неспешно распространяться среди европейских политиков», — считает аналитик.

Нарратив об «аннексии» Крыма сохраняется в европейском общественном мнении из-за сильного влияния со стороны Вашингтона, полагает эксперт.